新盤UPDATES：西南九龍臨海地王項目速沽近九成

受大型新盤開售帶動，一手市場交投氣氛又再升溫，其中西南九龍臨海地王項目首輪銷售單位已速沽近九成，套現逾25億元，發展商乘勢提價加推及落實次輪銷售安排，並有機會加速推出全新期數應市。

●維港滙III樓書突擊上網 1期周三賣123伙

由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，周六(13日)開售錄熱銷佳績，今日再沽至少2伙，首批推出三房戶已沽清。據一手銷售資訊網資料，發展商突擊發布項目第3期維港滙III的樓書，該期提供388個單位，實用面積介乎256至1,611方呎，間隔開放式至四房雙套設計。市場料短期將接力開售。

事實上，為回應向隅客需求，項目1期昨晚亦加推88伙的價單，同時公布次輪銷售安排，落實周三(17日)推售123伙，當中15伙以招標形式登售。

●維港滙I加推價單再度提價1至2%

新盤熱銷，發展商乘勢逐步加價。會德豐地產常務董事黃光耀表示，西南九龍維港滙I開售反應理想，昨晚已立即加推88伙的價單，戶型涵蓋一房至三房不等，實用面積由286至794方呎，折實平均呎價為26,463元，折實售價介乎731.12萬至2,345.28萬元，折實呎價由22,866至30,227元。他指出，若撇除座向、樓層同景觀等因素，今批單位已提價1至2%。

●GRANDE MONACO兩天沽3伙 吸金逾3600萬

市區新盤續成焦點。會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，周六、日兩天合共售出3伙，涉資逾3,600萬元。當中包括第1B座27樓B室、8樓C室及25樓C單位，實用面積由499至501方呎，售價由1,157.3萬至1,244.7萬元，呎價23,192至24,846元。

項目兩期MONACO及GRANDE MONACO開售兩個多月，合共累售463伙，套現58億元，成績理想。而公司銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，其中3幢洋房於剛過去周五(3月12日)截標，反應熱烈，料周內公布結果。

●屯門帝御‧嵐天連沽兩伙 最高呎價近1.6萬

一手細單位需求持續。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·嵐天，剛連錄兩伙成交，其中6座16樓單位22，實用面積307方呎，成交價489.62萬元，呎價15,949元。而同座7樓單位22，實用面積同為307方呎，售價482.63萬元，呎價15,721元。

至於同系北角君譽峰則售出7樓B單位，實用面積288方呎，成交價710.4萬元，呎價24,667元。

●青衣明翹匯連售兩伙 吸金逾1930萬元