80後移居他鄉　真的能為幸福加「芬」？

聯合國即將公布新一年「全球幸福報告」，由2018年起，北歐國家芬蘭已連續3年成為全球最快樂國家，反映當地人均生產總值、社會支援、預期壽命，以至芬蘭人評價自己的幸福程度等範疇均表現理想。對港人而言，芬蘭吸引之處還包括樓價負擔較香港小，約500萬港元即可在首都赫爾辛基買入三房單位。

移居芬蘭6年的80後港人Genie，現時住在芬蘭第三大城市Tampere(坦佩雷)。她指結婚後，芬蘭籍丈夫原本打算在香港工作和生活，但工作兩年後始終不習慣香港的工作時間太長和年假不多，所以她決定跟隨丈夫移居芬蘭。

芬蘭被譽為世界最幸福的地方，但港人搬來居住仍需要適應這裏的天氣、文化和語言差異。芬蘭夏季時間短，日照時間長；冬季時間長，日照時間短。不過大家亦不用太擔心，因為通常室內會有暖氣，室內溫度會維持在攝氏25度左右。

溝通上，一般芬蘭人通曉芬蘭語、瑞典語及英語。她表示：「雖然大部分芬蘭人都懂英文，但當地人性格比較被動，他們亦擔心自己的英文說得不好，所以有時會出現尷尬場面。不過整體而言，我認識的芬蘭人都是誠實和善良的。」

●首都核心區三房僅賣500萬

居住方面，她指芬蘭整體樓價較香港平一截。以首都及最大城市赫爾辛基的商業和購物中心Kamppi區為例，1個1980年興建、約753方呎的三房單位，售價大概500萬港元，月租約1.4萬港元。

其他芬蘭城市的樓價對香港人來說更是負擔不高。例如在他們居住的Tampere，市中心同樣年份和大小的單位，大約300多萬港元有交易，月租大概9,500港元。

儘管不少人認為北歐消費水平高昂，但芬蘭超市售賣的食材價錢或較大家所想低廉，一般芬蘭人亦喜歡自己下廚。她舉例，奶類製成品尤其便宜，1公升鮮奶大概賣8港元，一大包芝士賣10多港元。肉類亦相當便宜，1公斤雞肉售80港元左右。相對貴一點的是蔬菜類，1公斤沙律菜大約130港元左右，一紮100克小葱大約28港元。酒精類也會稍貴，一罐平價啤酒大概15港元，品質好一點的大概要30港元。

如果是出外用餐，價錢因餐廳而異，一頓快餐大概60至70港元，一般中餐館吃自助午餐大約100港元，自助晚餐大概150港元。一般西餐廳午餐大概150港元，晚餐要300至800港元左右。高級餐廳晚餐由1,000至數千港元不等，主要是酒類消費較貴。芬蘭今年1月消費物價指數按年升0.9%。

談到芬蘭，其教育更令不少香港家長嚮往。Genie認為強調愉快學習的芬蘭教育能夠聞名全球，原因或與教學方式不是填鴨式有關。在孩子年幼時，已開始教導他們生活知識多於書本知識，教導他們自己思考多於只是死背書。

她續分享，芬蘭基本上提供免費教育，家長每月付予託兒所有關孩子食住的費用，一個月100至300歐元(約920至2,770港元)不等。小學和中學也是免費教育，到大學，芬蘭語教學也是免費的，但若選擇英語教學，若不是歐洲公民就需要付費。

●住滿4年按時交稅可申永居

對於有意移居芬蘭的人士，可透過讀書或工作、婚姻移民、在芬蘭創業開公司，以及申請難民身份。她認為最容易的途徑是讀書，並趁在學時做兼職，因很多在首都的餐館都需要人手，且只需要懂英文也可以。若然懂芬蘭文，更可找其他工作。在芬蘭至少居住滿4年，並按時交稅，可以申請永久居留簽證。

【芬蘭多個產業全球競爭力強】

芬蘭是高度工業化的開放型經濟體，在資訊科技、通訊、生物科技、化工等產業上極具競爭力。另因該國有約70%土地面積被森林覆蓋，林木與造紙業為其重要產業，出口不少木材、紙漿與紙製品。德國、瑞典、荷蘭、美國、內地等均為其主要出口市場。

●去年GDP縮2.9%仍超班

芬蘭去年國內生產總值(GDP)按年萎縮2.9%，但表現已優於大部分歐盟國家，亦較市場預測的萎縮4.5至5.5%水平佳。

當地統計局表示，該國經濟在去年初陷入衰退，第二季度的疫情防控措施以及對前景的不明朗重創當地服務業和國際貿易。踏入第三季度，經濟開始出現觸底復甦迹象，至第四季經濟略有回升，GDP按季增長0.4%，按年則下跌1.4%。

不過，芬蘭為遏止變種新冠病毒傳播，3月8日開始實施為期3周的封鎖措施，包括公共場所只准最多6人聚會，13歲或以上學生改為網上上課等，封鎖措施或影響該國今年首季經濟復甦步伐。