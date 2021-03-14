美銀：美債40年牛市結束　關注聯儲局本周議息

美債孳息上升引發市場疑慮，受廣泛注視的長期美債交易所買賣基金(ETF)iShares 20年期以上美債ETF，自去年8月高位以來已累跌20%，技術上陷入熊市，即預示與債價走勢相反的債息難以大幅回落。美國銀行也警告，長達40年的美債牛市已結束，意味債息勢續升，將削弱股票長期投資回報。因此，聯儲局本周議息會議能否安撫債市成為焦點。

在疫苗分發及美國政府加推刺激措施下，市場對經濟復甦及通脹預期上升，美債近周跌勢加劇，與債價走勢背馳的10年期美債孳息上周五曾觸及1.642厘，創逾一年新高。美銀數據顯示，長債受到的打擊尤其嚴重，30年期美債今年開局表現，是過去一個世紀同期以來的第4差。過去數十年來，股市投資者的年回報約10%，2021至2030年回報可能會降到每年3至5%。

美銀指出，去年是通脹和利率的歷史性低位，債券牛市已結束，債市投資者可能面臨更多虧損。投資者似乎也意識到這點，據美銀及EPFR Global數據，截至3月10日止一周，投資者從債券基金贖回154億美元，是一年最多。

在債息急升下，市場關注本周全球最少11家央行的議息結果，由於歐央行上周議息後表明會加快買債步伐，更對聯儲局構成壓力。不過，市場普遍無驚喜，料聯儲局會維持貼近零息和當前的買債步伐。

巴克萊認為，聯儲局本周議息不會有重大政策調整，並會繼續維持貼近零息直至2023年底。資產管理機構PGIM亦認為，聯儲局的訊息將大致相同，預期主席鮑威爾會維持「鴿派」論調，亦不太可能就調整買債計劃或其他政策提出任何時間表。經濟師則關注聯儲局的最新經濟預測，包括會否預期2023年恢復加息。

事實上，歐元區復甦步伐預料落後大部分發達國，反觀美國經濟產出有望於年中回復至疫前水平，美國總統拜登簽署新一輪紓困案勢進一步推動經濟復甦。不過，若聯儲局沒有相應行動，可能導致歐美兩地債券孳息差距擴闊，令歐央行面臨進一步加大力度買債以遏制債息的壓力。

同於本周議息的央行也可能有不同策略。當中，英倫銀行可能會採取與聯儲局相似的看法，專注於經濟增長；日本央行將公布政策檢討，可能會調整刺激計劃，甚至重申或進一步減息。挪威和俄羅斯央行則可能暗示轉向較「鷹派」的貨幣政策立場，巴西和土耳其更可能成為今年首個加息的二十國集團(G20)成員，以遏抑通脹。