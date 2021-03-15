行健資管：港樓價料低單位數升　寫字樓租金看跌

在疫情衝擊下，去年香港樓市也有所降溫。不過，行健資產管理認為，隨着經濟逐步復甦，相信樓市最壞情況已過去，預期今年會在低基數效應下溫和向上。

投資董事羅偉業表示，未來一年內的住宅價格走勢主要受市場資金去向影響，料美元持續偏弱，令港元因與美元掛鈎而隨之貶值，以致實物資產，尤其住宅更受投資者追捧，預期全年樓價將以低單位數增長；零售商舖租金亦會逐漸回穩。

不過，羅氏對寫字樓表現看法較審慎，主因企業盈利受疫情打擊仍有滯後影響，加上預計部分中小企業疫後將繼續採用在家工作模式，在未來幾年寫字樓供應量增加的情況下，整體租金水平仍有下調壓力，今年或會錄得雙位數跌幅。

就股票而言，他指出，香港及內地房地產板塊整體市盈率均正處於過去十年的歷史低谷，又提到市傳內地今年將土地拍賣改行「集中供地」模式，這有望降低地價，帶動地產股的毛利率及估值上升。

儘管內地政府對樓市監管收緊，但他認為長遠來說對行業強者的發展有利，而且市場已消化大部分有關「三條紅線」的負面消息，亦預計未來政策再收緊的概率不高，因此看好內房長遠增值空間。

該機構聯合富通保險於周五推出單位信託基金「行健物業基金」，投資香港及內地樓市的房地產投資信託基金（REITs）、相關股票及債券。行健資產管理行政總裁顏偉華預計，美國10年期國債孳息率最高只會升至2厘，因美國聯儲局也不想利率大幅向上而加劇政府的財政赤字壓力，故相信未會對基金構成太大風險。