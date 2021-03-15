西澳省刊憲正式查皇冠能否持賭牌

澳洲富豪帕克（James Packer）旗下皇冠度假集團（Crown Resorts）負面消息不斷，最新是西澳省政府為調查該公司是否適合持有該省賭牌，正式為成立「皇家委員會」而刊登憲報。目前西澳省和維多利亞省俱已成立該組織去調查皇冠，如再加上2月公司失卻新南威爾士省的悉尼賭牌，在最壞情況下，皇冠在澳洲所有賭場皆不能營業。

所謂「皇家委員會」，是英聯邦國家的一種臨時法定組織，需要獨立於政府且具極高公信力，以調查具爭議事件的真相及為政策提出建議。

至於今次的憲報則表明，除了要徹查皇冠是否適合持有賭牌於西澳省首府珀斯繼續經營賭場之外，亦要「翻舊帳」，調查皇冠去年和前年被新南威爾士省當局調查之前和調查期間，有否與西澳省當局有足夠的聯繫去披露所涉及的過錯。

該公司的監管風波源於2016年時，有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的賭業中介（俗稱疊碼仔）或涉嫌販毒。

事件迄今已發展成該公司行政總裁及總法律顧問等多名高層或董事上月起相繼辭任，而帕克本人於皇冠的股權和影響力也備受爭議。事實上，皇冠位於珀斯的賭場2月底時已被西澳省博彩及賭注局（GWC）下令不得參與疊碼仔、高級賭客或貴賓賭客活動。