東方日報B1：金管余偉文任內首度受訪　預警兩大走資隱憂

環球金融市場近年接連出現「黑天鵝」，香港更陷入社會動盪亂局，慘遭美國制裁及奪去特殊待遇的「光環」，金融管理局總裁余偉文甫上任旋即要面對諸多挑戰，香港前景危如累卵使港人走資避險情緒高漲，他接受本報訪問時坦言，港元資金的流向不易觀察，並預警須提防兩大潛在隱憂，分別為市場預期美國通脹重臨而突然啟動加息；2013年聯儲局因收水而觸發的「縮減恐慌」(Taper Tantrum)捲土重來。他又預告2月港元存款進入跌軌。

余偉文接掌金管局快將一年半，他表示，香港確實面對內外複雜環境，會如上任開初所言，以保持金融穩定為首要目標。

香港資金流入或流出各有助力，余氏指出，未來有一連串新股來香港上市或回歸香港市場進行第二上市，此舉勢吸引不少國際投資者興趣，預料繼續會聚焦香港上市的內地企業，達致多元化投資，加上亞洲地區的疫情趨向穩定，認為投資者若要選擇經濟發達地區，亞洲將會是首選地，繼而吸引資金流入香港市場。

不過，目前極低息環境持續的時間為未知數，而低息環境引致的資產高估值會否呈現回調，也不容易預測，他提出以下兩大隱憂是市場不容忽視，直言會左右國際資金流向，並令新興市場包括亞洲的資金流出現逆轉。

第一，倘若美國通脹明顯上升，市場會對美國聯儲局加息或停止買債出現較大預期，如果市場的預期升溫，有機會如過去數周般，出現高估值資產急跌現象。他提醒，一旦資產價格下跌，將會快速蔓延，尤其高風險資產出現調整時，基金經理會將新興市場的資產撤走，轉至較安全資產類別，屆時資金會從包括香港在內的亞洲地區流走。

第二，他擔心出現翻版「縮減恐慌」，事緣2013年時任美國聯儲局主席伯南克建議，央行開始縮減每月資產收購規模(即開始「收水」)，當時美國國債孳息率隨之大幅上升，禍及全球金融市場。余氏指，當經濟熱度及通脹水平上升，美國就需要調整購買債券的力度，當市場理解為美國收緊貨幣政策，並加大對美元及美息上升的期望時，資金有機會由新興市場流走。

一旦出現上述情景，全球資金流變速會十分強勁，惟他強調，兩種情況未必一定發生，美國何時減少買債亦無人知曉。在目前情況下，他認為較能確定的是，資金會經新股市場流入，但難估算往後的資金流向。

值得注意的是，近日港元匯價略為偏離7.75強方兌換水平，逼近7.77關。他指出，過去一至兩年市場習慣港匯貼近7.75水平，預期未來新股集資活動對港元需求帶來正面的作用，只要港匯於貨幣發行局制度下的7.75至7.85水平浮動，「唔會好介意強啲或者弱啲」，強調銀行體系結餘達4,500億元，有足夠彈藥應對，更指2047年前聯匯制度不變。

「外匯基金不投資比特幣」

數碼貨幣嶄露頭角漸受環球央行重視，當中尤以中國數碼人民幣（eCNY）研發走得甚前，金管局總裁余偉文表示，港人申請eCNY錢包的方法、轉錢途徑等，均屬於測試範圍，目前進展良好，冀下一步擴大測試點，讓更多銀行及客戶參與其中。

自去年底起香港進行數碼人民幣相關跨境技術測試，余氏指測試主要針對零售層面的日常用途，包括內地人來香港及港人在內地如何更方便使用，透露如何經香港銀行申請eCNY錢包、港人的錢包若餘額不足時，能否透過香港銀行的「轉數快」過數等，均屬研究範圍。

首階段的技術測試，只限人民銀行指定的一家香港銀行，以及有限的商戶參與測試，他認為現階段測試範圍較狹窄，希望未來可擴闊範圍，形容在香港的使用測試不算複雜。至於測試完後可以何時啟用，他指需視乎內地正式出台的時間表，畢竟項目涉及全國，貨幣等同於人民幣紙幣，屬不容有失的超大型項目，各方尤其會小心謹慎，並進行多輪測試，確保細節無誤。

在企業及國際層面應用方面，他指金管局與國際多方建立了「多種央行數碼貨幣跨境網絡」(m-CBDC Bridge)，冀透過各央行數碼貨幣，以解決跨境資金調撥、國際貿易結算的難題，認為此項目更為複雜，愈多央行及持份者參與愈為理想。

對於虛擬貨幣比特幣近年癲升，惹來全球投資者追捧，近日更升穿6萬美元大關，年初至今上升逾倍，他直言，比特幣欠缺貨幣支持，儲存價值功能不高，又未獲廣泛接納為交易媒介用以買賣貨品、價格波幅過高風險甚大，同時亦非法定貨幣，直言對比特幣抱有懷疑，籲投資者勿盲目跟風入場，強調外匯基金不會投資比特幣。

倘若銀行有客戶參與比特幣相關交易或業務，他提醒銀行提供支付或結算服務時，在反洗錢指引及要求下，銀行必須清楚知悉資金來源，幸而近年監管機構對相關監管甚為嚴格，目前不見銀行有太大潛在風險。

「債券「南向通」冀下半年推」

「債券通」推出至今約4年，其中「北向通」開通以來備受國際投資者關注，惟「南向通」遲遲未見開通。金管局總裁余偉文稱，正就有關框架與人民銀行溝通，目標於今年下半年初期推出，不過，市場亦要有心理準備，開通初期投資範圍會有所限制。

余氏表示，小組就正就結算安排、投資範圍及工具等與人行商討，雙方均同意需配合內地金融市場的雙向開放，以及支持香港債券市場發展，並希望盡快落實。

有如過往的「互聯互通」項目，他預告，出台初期可參與的人數、產品種類等會較少，同時設有額度，強調此為第一步，未來會有第二、第三步。

至於「跨境理財通」進展，3地的監管機構於上月簽署開展業務試點的諒解備忘錄。余氏認為，「理財通」涉及3地，理財產品須經銀行跨境銷售，因而中銀保監、外匯局等不同部委亦會參與其中，監管機構尤其注重投資者保障，在兼顧不同部門的情況下，需花費較多時間籌備，推出初時會聚焦低中風險產品，期望各方能從中互惠互利。

金管局早前就「理財通」向銀行進行諮詢，他指業界對於設有額度、從低中風險產品開始等，認為方向合理，惟於親身開戶方面，香港銀行認為於疫情及未通關情況下，實不容易進行，並提出能否遙距開戶及簡化開戶流程等。

與此同時，私人銀行尤其關注投資限制，首階段個人投資額度不可多於100萬元人民幣，冀高端客戶的投資限額於往後階段能有所放寬，該局正就以上情況與內地溝通。

「香港虛銀發展行得好前」

香港8家已獲發牌照的虛擬銀行於去年全數開業，金管局總裁余偉文表示，截至去年12月底，虛擬銀行開戶數目高達42萬個，存款總額亦達150億元，認為甚為理想，對比新加坡等地，香港虛擬銀行發展「行得好前」。

余氏指出，未來香港金融科技發展有多個策略，包括增加金融科技應用及需求，目前大型銀行於金融科技的發展十分理想，惟中小型銀行則遇到不少難處，現正構思進行基準研究，審視銀行目前金融科技的最新進度，以及了解未來3至5年的發展策略。

發展金融科技實乃大趨勢，他指出，銀行於此方面的應用屬無可避免，隨着大型銀行持續升級系統及虛擬銀行進場，倘若中小行不提速發展，勢大大削減自身的競爭力及落後於同業。

他認為，初創企業、金融科技公司的技術亦可以配合其中，最終形成生態圈，因應運作沙盒(即電腦實驗用的隔離環境安全機制)的經驗，金管局未來有意再將沙盒升級至「金融科技監管沙盒3.0」，同時呼籲各界需要善用數據分析，認為香港於此方面可以再下多一些工夫。

●上場遇港元謠言 被稱「黑仔總裁」

金管局總裁余偉文於2019年10月1日上場，港府及後於10月4日因應社會動盪，正式頒布《禁止蒙面規例》，之後有關提款限制等謠言四起，更傳出港元地位不保，個別地區的櫃員機因而出現現金短缺情況，他表示毫不驚愕。

就此，余氏直言，上任首周的工作確實殊不容易，更被外界形容為「黑仔總裁」。

他憶述，於10月4日早上約7時已開始工作，與團隊商討如何透過社交媒體傳達訊息，令市民容易理解規例及聽得入耳，該日工作直至晚上12時，尤為難忘。

他形容團隊甚有「隊形」，與貨幣管理、銀行監管等副手分工合作，儘管當時面對的壓力不小，但慶幸有合作多年的同儕一齊分擔。由於上任首個星期香港處於較混亂局面，該局尤其着重如何令香港社會重拾信心，直言當中挑戰處處。

在透過社交媒體與市民溝通方面，他指自己獲益良多，直言闢謠的工具及模式與1997至1998年時截然不同，更指出「居安思危」尤為重要，平時要預備好應變方案，即使有突發事情出現，亦可冷靜作決定，由於多年來做足準備工夫，故自己不曾因壓力過大而失眠。