中國奢侈品市場勢超歐美

中國奢侈品市場商機處處，尤其經歷疫情衝擊，中外奢侈品市場此消彼長，更何況中國未來數年增長前景看俏，有望在2025年前超越歐洲和美國，成為全球最大奢侈品市場。有見及此，滙豐銀行最新宣布，推出以奢侈品投資為主題的加強指數掛鈎結構投資產品(簡稱「奢侈品指數」)，以反映內地在全球奢侈品消費市場已佔相當高的市場份額，惠及疫後亞洲主導的經濟復甦，有關指數為投資者提供參與奢侈品市場相關股票的機會。

滙豐環球研究估計，去年內地奢侈品市場增48%，增長趨勢有望持續至2025年。市場可能出現品牌合併，加上愈趨普及的網上銷售渠道，將利好奢侈品行業的發展。

事實上，去年「雙十一」在疫情下銷售仍創新紀錄，不少奢侈品甫開售即被搶光，補貨後再售罄，令多個國際奢侈品牌要從海外緊急調貨往中國。實體店方面，內地奢侈品門市「排隊潮」再現，與在歐美的零售店舖仍要關閉形成強烈對比。據國際諮詢公司貝恩與天貓奢品的報告顯示，中國消費者受疫情影響和出境旅遊受限，海外奢侈品消費向國內轉移，去年中國境內奢侈品市場有望按年增長48%，達到近3,460億元人民幣。

儘管疫情導致去年全球奢侈品市場萎縮23%，但內地的市場份額幾乎翻了一番，從2019年約11%增至去年20%，而且增長趨勢持續，有望在2025年佔據最大份額，並將貢獻全球奢侈品消費市場增長的65%。

貝恩資深全球合夥人Bruno Lannes解釋，4大因素支撐中國境內奢侈品消費增長，包括消費回流、新世代消費者崛起、數碼化發展，以及海南離島免稅購物。

自2015年開始，愈來愈多中國消費者選擇在境內購買奢侈品，原因是隨着進口關稅下調，境外和境內的價差縮小。去年疫情令中國消費者出國受阻，更成為內地奢侈品市場急速增長的催化劑。當中，皮具手袋和珠寶的銷售額按年增速高達70至80%、衣服鞋履增長約40至50%、腕錶的增速約20%，但近一年奢侈酒吧、豪華酒店、豪華郵輪等體驗式奢侈品的需求則大減。

波士頓諮詢公司(BCG)的調查顯示，73%中國消費者在未來12個月內，會把海外奢侈品支出的至少一半轉回國內。

中國的千禧一代(生於1980至1995年)和Z世代消費者(生於1995年後)正成為境內奢侈品消費主力。調查顯示，30歲以下的奢侈品消費人群佔比過半，二線城市奢侈品消費者年輕化的趨勢尤其明顯。相比其他消費者，年輕人更強調「追求時尚」，是購買奢侈品的理由，也更偏好小眾設計和聯名款式。有見及此，國際奢侈品牌推出各式各樣迎合本土口味的產品和宣傳策略，特別是品牌的經典款式設計融合本土元素最受歡迎。

疫情期間零售店舖被迫關門，令網上銷售佔比急增。新世代消費群體對品牌推進數碼化進程亦產生重大影響，奢侈品牌要審視如何利用科技理解和貼近消費者，打造全面的購物體驗。在電商領域，中國的奢侈品銷售額的網上滲透率從2019年約13%，增至去年23%，整體網上渠道銷售額增1.5倍。

主打「旅遊＋免稅」特色的海南去年7月升級離島免稅政策，免稅購物額度從每年每人3萬元人民幣，提高至10萬元人民幣。當跨國旅行不太可能在2022年、甚至2023年之前全面恢復正常，中國消費者也可能繼續留在內地消費。不少國際奢侈品牌認為，今年內地市場將繼續以大約30%的水平增長。

●內地二手市場規模或達萬億

內地是全球奢侈品的重要消費國，按《中國二手奢侈品市場發展研究報告2020》資料，估計庫存價值逾4萬億元人民幣，閒置的名牌手袋數量達3億個。不過，商機除了在一手市場外，主力由白領和年輕人推動的二手奢侈品市場同樣潛力龐大，未來規模料增至萬億元人民幣以上。

數據顯示，美國和日本對二手奢侈品接受程度相當高，分別佔整體奢侈品市場消費額31%和28%，其他發達國家如英國和法國亦分別佔26%和22%，但目前內地二手奢侈品市場規模僅5%，相距甚遠。

奢侈品不再是富人專屬，支撐奢侈品牌收入一半以上消費來自白領階級。而對內地年輕人來說，追求第一個奢侈品是時尚之一。

一般打工仔資金有限，買不起當季最新款式以及一手貨，轉而追求二手貨，藉以滿足人生第一個奢侈品夢想，並造就內地二手奢侈品市場規模快速增長。再者，從理財角度而言，選擇二手奢侈品可降低經濟壓力。愈來愈多內地消費者亦意識到奢侈品的保值能力，有需要時可透過出售奢侈品套現。

據波士頓諮詢公司的調查顯示，內地奢侈品消費者愈趨年輕化，30歲以下的消費者在調查中佔比一半，同時貢獻47%的消費。

另一項調查顯示，24至36歲的人群注重品牌和性價比，並願意購買二手奢侈品。

年輕世代透過不同途徑購買二手奢侈品。一類是胖虎、紅布林、妃魚等二手奢侈品交易平台，為買賣雙方提供查詢、鑑定、回收、寄售等服務。另一類平台規模較小，例如阜瑞通源，雖然平台上部分賣家建立了自己的網絡營銷體系，但售賣方式更多以實體店為主。而第三類是一般小商戶，售賣渠道集中在實體店和微信朋友圈。此外，直播熱潮興起，過往依賴實體店的二手奢侈品賣家也借助直播帶貨，開始建立自己的網上銷售體系。

●揀買品牌股甚考眼光

普拉達截至去年12月底止全年盈轉虧，錄得虧損5,413.9萬歐元；期內零售銷售淨額按年下跌18%，但較上半年的32%按年跌幅收窄，反映集團去年下半年開始受惠零售消費市場呈逐步改善的趨勢。

集團指，疫情於去年上半年為業務帶來最大影響，其後逐漸重回軌道，去年10月和12月的零售銷售已恢復到2019年同月水平。

普拉達近年進行品牌重塑，包括產品更新、重整批發策略、加強電商等。券商指計劃進展正面，有利進一步提升市佔率，只是近期股價已反映不少利好因素。普拉達股價去年大升59%後，今年內呈區間橫行走勢。

路易威登集團(簡稱LVMH，美股：LVMUY)去年錄銷售額446億歐元，按年下跌17%；淨利潤下滑34%至47億歐元。不過，受惠中國市場自去年4月起強勁復甦，美國市場也自7月起復甦，集團去年第四季收入跌幅繼續收窄，特別是時裝和皮具業務迅速在疫下反彈，第四季銷售額按年增長約兩成。

另公司去年度計劃派發每股6歐元股息，按年增加25%，相當於回復到2018年度水平，被視為管理層對經營前景充滿信心。

開雲集團(簡稱Kering，美股：PPRUY)去年銷售額倒退17.5%至131億歐元，淨利潤下滑6.9%至21.5億歐元，主要受佔集團年銷售額逾五成的Gucci拖累。Gucci去年收入跌22.7%，營業利潤大減33.8%，反而集團另一規模較小品牌Bottega Veneta，去年逆市錄得3.7%收入增長。

分析指Gucci的消費者正在流失，且並未受到追趕潮流的年輕人青睞。然而，Gucci今年迎來品牌成立100周年，加上在中國和美國市場表現依然強勁，市場正聚焦品牌如何重新吸引消費者的目光。