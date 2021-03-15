道指期貨升過百點 金價偏軟
2021年03月15日 07:54
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●美匯指數報91.69，港匯見7.7630；離岸人民幣(CNH)報6.4982；美元兌日圓處109.14；歐元反覆企1.1947，英鎊升至1.3925。金價每安士跌至1,724美元。布油升至69.49美元，紐油漲至65.97美元；比特幣回落至5.93萬美元水平。道指期貨升逾百點。
●道指上周五(12日)升293點或0.9%，收報32,778點，繼續刷新歷史新高；以科技股為主的納指跌78點或0.59%，報13,319點；標指則升4點或0.1%，報3,943點。 https://bit.ly/3vwTHrV
●債市危機將爆？美企發債規模近82萬億元創歷史新高。 https://bit.ly/3rZHYQ4
●美銀：債券40年牛市結束，關注聯儲局本周議息。
●2021大國角力升級！美經濟增長料45年首超華。 https://bit.ly/3eQow4X
●中國奢侈品市場勢超歐美。 https://bit.ly/3voMM3W
●美國財長耶倫：美通脹風險仍較小，冀明年充分就業。
●港股美國預託證券(ADR)上周五收報28,786點，較香港收市升46點或0.16%。
●即月恒生指數夜期上周五收報28,753點，升43點，高水165點，成交16,974張。
●紐約期油上周五收跌0.62%或0.41美元，每桶報65.61美元，全周累計跌0.73%。布蘭特期油5月收跌跌幅0.59%，報69.22美元，全周跌0.2%
●紐約期金4月合約上周五收跌0.2%，報每安士1,719.8美元，惟全周計仍累漲約1.3%。
●英國富時100指數上周五升0.36%，報6,761點；德國DAX指數收跌0.46%，報14,502點；法國CAC指數升0.21%，報6,046點。
●慘遭蹂躪！嘉年華集團CEO：郵輪業至少還要捱兩年。
●金管余偉文任內首度受訪，預警兩大走資隱憂。 https://bit.ly/3eCPmND
●美國聯邦通訊委員會(FCC)列華為、中興等5中企入黑名單，指危害國安。
●小米得米！美法院暫緩國防部禁令，MSCI：暫不剔出相關指數。 https://bit.ly/3eEHkUG
-小米：美國納入行政命令是草率和隨意的決定。
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