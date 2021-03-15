「房住不炒」政策將落戶香港？人人有樓住不是夢...

近日最熱的樓市話題，就是中央發話要香港開始解決房屋問題。如何解決？何時解決？以內地雷厲風行的慣常做法來評估，這次房策新政極有可能在半年內推出，估計將在土地供應重點落墨。事實上，隨着近年樓價愈來愈高，買得起樓的港人愈來愈少，加上樓市供求轉趨平衡，未來若是大量增加住宅供應，樓價下跌是必然結果。

多年來，房屋問題被指為香港的深層次矛盾，撇除這個立論正確與否，但房屋的確是香港的主要社會問題。目前，公屋輪候冊長達5.7年；而早前立法會秘書處的報告指35歲以下的年輕人，在自置居所戶主中的比例跌至2019年的7.6%。

上述兩項數據，主要反映幾個問題。其一，公營房屋供應嚴重不足，基層居住環境惡劣。其二，樓價太貴，35歲以下的年輕人口買不起樓；最後，比較樓價及居住質素，港樓的性價比不高，年輕人就算買得起亦未必肯買，離心自然重。

而最近內地發話，香港的住房問題需要解決。參考內地「房住不炒」的政策、奉行長官意志的高效辦事方式，甚麼環評、規劃及地權所屬的問題通通行開，就算只是簡單放寬地積比，亦都可以令住宅供應大增。

此外，明知內地人來港買樓，將會加劇房屋短缺問題，又會刺激樓價再度攀升，同時減少國家外匯，料內地會限制來港買樓人數。否則中央一方面發話要解決香港住屋問題，另一面卻放內地人來搶樓、炒高樓價，豈不是搬起石頭砸自己的腳？至於日後若然香港樓價大跌，屆時才放內地人來港穩定樓市，卻又是另一番光景，可謂一舉數得。

至於大量增加住宅供應後，香港樓價極可能大冧價的問題，則很大機會被視為改革完成前的陣痛，癬疥之患而已。皆因早年買樓持有至今，就算樓價跌三成，不少業主仍坐享可觀財富升值。而最傷的只是2019年底起藉「林鄭Plan」買樓的一小撮人，惟政府既無義務托住樓價，又沒保證買樓一定有錢賺，除了願賭服輸外，難道還能重演一次負資產大遊行？

東網產經專欄作者 林南冧