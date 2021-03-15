陳正犖：疫苗接種較慢　歐元料跑輸英鎊

歐洲央行一如預期維持利率不變，並重申維持現時買債的規模。歐洲央行行長拉加德的講話大致鴿派，對風險胃納有利。雖然未有孳息曲線的目標，但當局承諾會維持有利的金融環境，下季買債速度或會較今年初時顯著加快。當局亦指會視乎市場情況彈性調節買債速度，以防金融環境收緊。

另外，雖然歐洲央行對歐元區增長前景的風險維持審慎，但預期即使下行風險短期仍存在，經濟亦已趨向更平衡，相信隨着疫苗接種及財政支持，將成為未來一年經濟增長的動力。

歐元在議息會議後大致穩定。我們預期歐元兌美元在未來6至12個月或會轉弱至大約1.18，主因經濟增長及實際息率變化都比較有利美元。相對英鎊，短線重要動力為疫苗接種進度。由於英國疫苗接種速度更為理想，有助經濟更早復甦，歐元或跑輸英鎊。

技術上，歐元兌美元升上2021年2月低位1.1952位置後，或會上試2020年9月高位1.2011，若周線收於此水平之上，則可能再上試55天線及上升趨勢線的位置約1.2100至1.2117範圍。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖