黃紹基：消費券建功還靠多方配合

政府派消費券可把已僵硬乏力的經濟齒輪拉動起來。

財政預算案公布政府將會分期派發電子消費券後，各方對建議和安排質疑甚多，儘管珠寶首飾等高端消費品的得益，或會受分期派發金額的制約，但整體而言，政府若發放得宜、支付平台及各路商戶能配合，肯定會是市民、零售業和整體經濟三贏局面，業界支持有關建議。

派現金和派有使用限制的「現金券」，市民自然會選擇現金；但若論能帶來積極連鎖反應，肯定是「使咗去」的現金券，因爲這些資金，就猶如潤滑劑，把已經僵硬乏力的經濟齒輪拉動。而分期派發，可將操作期拉長，更可以起持續拉動作用，提高效益。若如計劃在暑假開始連續5個月派發，即會派到年底；現時一般預計，疫苗開始接種後會在明年起免疫效果，届時全球經濟開始從谷底回升，這樣就可以支持企業在疫境中繼續撐到經濟復甦，同時達到保就業效果。

要達到高成效，除疫情受控這主要元素外，推出應本着四大原則：一是愈快愈好；二是申請手續必須簡單；三是使用範圍，包括接受電子消費券的商戶愈廣愈好；四是商界配合推出優惠刺激消費措施。

面向市民方面，只有使用範圍愈廣，才會令各個階層都能得益，例如街市小販民生小商店都能使用的話，那即使經濟拮据的基層也能用於購買生活必需品；而荷包鬆動的市民，可能會自行增添去購買消費品。這樣，就會人人得「券」有所用。

在商戶方面，電子支付已經全球普及。在內地，基本上小攤販、個體戶都已採用電子支付，因爲既可減少收到僞鈔、囤積現金的風險，在疫情大流行的時候更有助減少傳播風險。但香港由於市場規模細，電子支付服務平台的收費，的確令不少小商戶卻步。

有熟悉的小商店老闆反映，例如八達通，既要安裝費、購買收款機，還要支付交易的1.5%作爲費用，擔心得不償失。若政府提供資助，電子支付服務商能降低收費，提供更多誘因的話才會考慮。

政府去年推出資助食環署轄下街市商販5,000元以安裝非接觸式電子支付系統，而八達通今年也向的士推出豁免首6個月銀行帳戶資金轉帳費用等優惠。希望政府能將資助範圍擴大到小商戶，或提供津貼鼓勵安裝電子支付工具；而服務商也應考慮降低收費，尤其對小商戶，因爲愈多商戶使用，服務商的成本就可以降低。兩者若能配合，不但能推動電子消費券的成效，也推動香港電子貨幣化的進程，可以說是一步到位。

坊間有聲音質疑商戶可能因爲消費券必須月月清，而提高價格。但無論是從經濟角度、經營思維和實際考慮等方面，趁機提價的商戶簡直是自己「倒米」！

反而，不少零售商已開始積極策劃吸引消費券使用者的攻勢，包括安裝或提升電子支付設備或有關的配套、準備具吸引力的商品或服務等，因爲連續5個月每月傾入零售市場的72億元「必然消費」，相等於今年1月零售業總銷貨值326億元的22%；若商家能推出刺激消費活動，使用範圍又全面普及的話，應該可以帶來槓桿效應，回報甚至會超過這數字，成爲零售業和香港經濟起死回生的强心針。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基