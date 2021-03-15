沈振盈：債息回升　資金入市態度審慎

過去一周港股曾經作出顯著的反彈，雖然上周一恒指高開後再度回落，但在28,200點水平見支持，其後跟隨美股的回升而作出反彈，最高升至29,500點水平。然而，港股走勢較美股弱，高位回吐壓力不輕。

箇中原因，主要是新經濟股及科技股出現較大沽壓，令到指數未能作出較大的回升幅度。現時恒指成分股當中，新經濟股佔的比重愈來愈大，此等股份因為估值過高，遇上市況逆轉，必定成為資金拋售的對象。所以，在未來的日子中，就算美股強勁反彈，恒指的表現會相對跑輸。

另外，美國長債息回調後又再回升，令到上周五港股大跌645點，市場頓變驚弓之鳥，資金入市態度審慎。若以玄學分析，本周日子以周一及周四較好，即市回升的機會頗大。其餘三日走勢會向淡為主，大家策略上宜保守為主。

本周每日的股市走勢預測：

周一(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，寅戌會火，先跌後回升

周二(己亥日)：天干屬土地支屬水，土剋水之局，地支合木，木強市跌

周三(庚子日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，大市先升後回

周四(辛丑日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，丑為金庫，止跌回升

周五(壬寅日)：天干屬水地支屬木，水生木之局，走勢再度轉弱

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)