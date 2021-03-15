道指近期迭創新高　預示今年投資主題已變？

提起美國股市三大指數，創立於1884年的道瓊工業指數顯得老氣橫秋，涵蓋的成分股廣度不及標普500指數，也不像科技股雲集的納斯達克指數那麼洋溢創新光芒。然電，這個歷史悠久的績優股指數近日迭創新高，凸顯重大意義。

外媒引述DataTrek Research公司的分析報告指出，道指不斷創新高，提醒投資者不得不注意，2021年帶領美股繼續向前衝鋒的將是周期性股份。

DataTrek共同創辦人Jessica Rabe在報告中指出，道指今年來步步高升，惟30隻成分股中，真正撐起升勢的只有6隻股份，包括高盛、Caterpillar、雪佛龍、波音、摩根大通及美國運通，當中反映了甚麼訊息？

Rabe指出，以「老派、工業為主」的道指持續反映市場「對經濟重啟概念股和美國國債孳息率曲線變陡的信心。她表示，DataTrek持續看好能源股、金融股以及工業股。撤出科技股、轉進周期性股的資金輪動，對道指投資回報的助力大於傷害。儘管今年以來約有1/3的道指成分股下跌，但合共拖低道指點數，還小過高盛期內貢獻的升幅。

隨着新冠肺炎疫苗接種的步伐加速，大街小巷的民眾一旦放心外出消費購物，可望助長經濟迅速復甦。道指走勢轉強反映的正是這種樂觀的預期。