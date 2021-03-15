傳印度擬推苛法趕絕加密貨幣　持有及交易都要處罰

印度媒體引述政府高級官員消息報道，該國將提出一個新法案，全面封殺所有的加密貨幣，對在該國交易甚至持有相關虛擬資產的人士處以罰款。

有關法案可能給印度數以百萬計的數碼貨幣投資者帶來重創。消息指出，該法案將是全球針對加密貨幣出台的最嚴厲的政策之一，持有、發行、挖掘、交易和轉移加密資產均將構成犯罪。而該法案將給加密貨幣持有者最多6個月的時間進行清算，之後仍然持有將受到處罰。

如果上述禁令成為法律，印度將成為第一個將持有加密貨幣列為非法的主要經濟體。

早於今年1月時，印度政府便提出的一項議程，呼籲禁止比特幣等私人虛擬貨幣，同時為官方數碼貨幣建立一個框架。

據行業預期，印度800萬投資者目前持有價值約1,000億盧比(約107億港元)的加密貨幣。但暫時仍未有官方數據。

不過，印度財政部長Nirmala Sitharaman在接受採訪時澄清，所謂擬議加密貨幣禁令，並非關閉所有的加密貨幣窗口。並指分別和最高法院發表相關評論，同時央行可能呼籲推出央行數碼貨幣，但強調不是要關閉所有的加密貨幣選項。

她表示，官方將允許市民使用一定的窗口實驗區塊鏈，比特幣或者其他加密貨幣。與此同時，內閣會議已針對加密貨幣進行討論，相關方案將很快推出。