港股曾漲400點　小米飆一成　友邦中移力撐

港股升幅擴大，重上兩萬九關。恒生指數曾439點，高見29,178點，暫維持近400點升幅。國企指數升150點；科技指數漲逾百點，主板成交550億港元。

大型科網股個別發展，小米集團飆逾1成，企25元樓上，是表現最佳藍籌。美團升3%報343元；騰訊靠穩，企651元；快手及阿里巴巴跌0.3%及0.7%；京東集團挫逾4%。

藍籌股普遍跟隨大市向上，友邦保險飆3.6%撐市；中國移動升2.2%；工、中、建三大內銀股升0.7%至1.7%；中國平安升近1%；香港交易所倒升0.8%；滙豐控股升0.3%。

幾隻港股通新貴有資金追捧，泡泡瑪特飆近12%，重上72元；恒大物業升6.6%；藍月亮升近半成。

【09:20】港股向好 小米飆近9% 騰訊偏軟

港股開市做好，恒生指數升184點或0.64%，報28,923點；國企指數高開99點或0.89%，報11,272點；科技指數升92點或1.1%，報8,549點。

小米集團急升8.8%，報24.75港元，是表現最佳藍籌。美國法院暫緩國防部禁令，MSCI亦暫不將小米剔出相關指數。其他大型科網股個別發展，阿里巴巴升0.4%；美團升0.7%；快手升0.2%。受反壟斷困擾，騰訊跌0.1%；京東集團挫4.2%。

多隻重磅藍籌合力撐市，友邦保險升1%；滙豐控股升0.5%；中國移動升1.1%；中國海洋石油及中國平安升1%；建設銀行靠穩。香港交易所逆市偏軟。

龍湖集團今日正式染藍，股價高開1.3%；另外兩隻藍籌新貴海底撈及阿里健康靠穩。