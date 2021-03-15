滬綜指跌0.3%　兩市融資餘額減少46.75億人民幣

滬深3大股指齊低開，滬綜指低開11點或0.32%，報3,441點；深成指低開103點或0.74%，報13,793點；創業板指低開19點或0.7%，報2,737點。

國金証券競價低開6.4%。公司否認被京東15億美元收購的傳聞。

世紀華通高開5.1%，公司將獲騰訊27.9億元人民幣(下同)增持。

中國人民銀行公布，開展1,000億元1年期中期借貸便利(MLF)操作，利率維持在2.95厘不變。周二(16日)將有1,000億元MLF到期。另外，人行展開100億元逆回購操作，有100億元逆回購到期。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.5010，較上日下調165點子，結束3連升。

截至上周五(12日)，上交所融資餘額報7,982.68億元，按日減少20.54億元；深交所融資餘額報7,095.51億元，按日減少26.21億元；兩市合計15,078.19億元，按日減少46.75億元。

深交所公布，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成分股定期調整，港股通股票名單發生調整並自周一(15日)起生效，將長江生命科技、藥明巨諾、恒大物業、藍月亮集團、泡泡瑪特等公司股票調入深港通下的港股通股票名單。