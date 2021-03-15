廣州2月新盤價格按年升6.9%　深圳二手樓漲價16%

國家統計局公布，中國2月70個大中城市住宅銷售數據，當中，新建商品住宅銷售價格按月計，以徐州升1.2%領先，按年計則是銀川大漲14.9%最強。

統計局城市司首席統計師繩國慶表示，各線城市商品住宅銷售價格按月漲幅有升有降，按年漲幅較上月有所上升。

據測算，2月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅較1月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳按月分別上漲0.7%、0.5%、0.9%和0.1%，按年亦升3.4%、5%、6.9%及3.8%。

二手住宅銷售價格按月上漲1.1%，漲幅比1月回落0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲1.2%、1.3%、1%和0.9%，按年升8.5%、8.8%、9.8%及16%。

31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月均上漲0.4%，漲幅均與1月相同。35個三線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.3%；二手住宅銷售價格上漲0.2%。

而主要受上年同期基數相對較低影響，各線城市商品住宅銷售價格按年漲幅均有所擴大。據測算，2月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.8和10.8%，漲幅較1月分別擴大0.6和1.2個百分點；二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲4.5和2.9%，漲幅較1月均擴大0.4個百分點。