周樂樂：資金輪轉趨穩健　宜關注績佳企業

上周，滬深兩市雙雙收跌，均連續四周收跌。兩市主要指數全線收跌，其中，跌幅前三的是科創50跌5.15%、中小板指跌5.05%、創業板指跌4.01%。行業看，申万一級行業，9漲19跌，其中最強前三是公用事業漲4.69%、鋼鐵漲4.41%、採掘漲1.62%；最弱前三是國防軍工跌10.99%、電子跌6.43 %、計算機跌6.17%。數據上看，市場繼續走出結構性行情，資金調倉至低估值順周期行業，尤其與兩會熱門的碳中和概念相關板塊強勢，涉及環保、特高壓、充電樁、新能源等；高估值軍工、電子科技等遭拋售明顯。

環球市場因美債收益率飆升而大幅波動。從市場上看，2020年漲幅過大的高估值成長類企業跌幅較大，而2020年股價低迷的順周期性行業相對抗跌，已在反映宏觀因素的改變。全球央行為抗擊疫情而釋放天量流動性刺激市場，從疫情中相對受益的科技、醫療、消費等成長性核心企業獲得因估值抬升而股價大幅上漲，真正靠盈利推動股價上漲的佔比並不高。

而疫情受損的周期性企業的估值遭打壓，並沒有享受到貨幣寬鬆的溢價。隨着疫苗接種推廣加速與政府財政刺激，市場預期今年經濟從疫情中恢復增長與通脹預期上升，貨幣政策要回歸常態。預計今年估值抬升的邏輯大概率不會奏效，將會出現持續殺估值行情，而靠企業盈利的邏輯將會奏效。

另外，市場調整不是因為恐慌事件或悲觀前景，資金撤離股市引起的，而是市場對經濟前景樂觀過度，資金調整配置標的引起的。美國正式通過了1.9萬億美元的財政政策計劃，增強了市場對經濟復甦預期。中美貿易關係出現好轉，中美半導體協會宣布成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，增強了市場信心。美國財政部長耶倫與歐央行行長拉加德看淡近期通脹回升，緩和市場對通脹上升的憂慮。同時，中國二月份金融數據好於預期，高層表示今年貨幣政策不會急轉彎，這也給市場定心丸。

綜合來看，結合宏觀變化與資金調整來看，港股與A股短期有望企穩，但後市仍將較為波動，仍屬於結構性行情，仍屬機構抱團行情，但是表現好的結構與抱團的標的大概率將與跟去年不太一樣。考慮立足點在於要有盈利支持與清晰的成長邏輯，而不再是估值抬升。中國未來還是靠消費拉動，而不是投資，所以一些傳統的周期行業可能存在短期估值修機會，但中長期投資機會還是在於高科技、大消費、大醫療等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂