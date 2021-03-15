內地首兩月社會消費品零售額增長33.8%　固產投升35%

中國國家統計局公布主要經指標。1至2月份，社會消費品零售總額69,737億元人民幣(下同)，按年增長33.8%。期內，全國網上零售額17,587億元，按年增長32.5%。全國固定資產投資(不含農戶)45,236億元，按年增長35%。中國服務業生產指數按年增長31.1%。

1至2月份，全國規模以上工業增加值按年增長35.1%。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長23%；股份制企業增長34.2%，外商及港澳台商投資企業增長41.4%；私營企業增長43.8%。

按月比較，單計2月份，全國規模以上工業增加值、社會消費品零售總額及固定資產投資，分別增長0.69%、0.56%及2.43%。

就業情況方面，1至2月份中國城鎮新增就業148萬人。1月份，全國城鎮調查失業率為5.4%，2月份為5.5%，較上年同期回落0.7個百分點。本地戶籍人口調查失業率為5.7%，外來戶籍人口調查失業率為5.2%。16至24歲人口、25至59歲人口調查失業率分別為13.1%、5%。31個大城市城鎮調查失業率為5.5%。全國企業就業人員周平均工作時間為46.3小時。