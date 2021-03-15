毋懼虧損？中國擬多建150座機場

中國近日提出「國家綜合立體交通網規劃綱要」，規劃中國要在2035年之前，再建設150個機場，相當於每年完成10個。然而，內地近8成的中小型機場，目前仍處於虧損狀態。

內地媒體報道，在該綱要中，中國要在2035年擁有400個民用機場，而截至2019年，內地共有238個機場，換言之，未來每年平均要興建10個機場，才可趕及達標。

報道指出，中國有330多個地級行政區，其中尚有一百多個行政區沒有機場，預料未來將集中於那些中小型城市興建機場。據報，內地中小型機場虧損嚴重，2019年估算顯示，78.7%中小型機場處於虧損，更有45.3%的中小型機場虧損在千萬元人民幣以上，反映出許多中小型機場因地理環境使成本較高，以及運量集中在大型機場的問題。中國中小型機場雖佔全部機場的70%，但是總吞吐量只佔6.8%。

去年因新冠炎疫情肆虐，大型機場都無法獲利，中小型機場的處境亦雪上加霜。報道指出，部分專家認為，不能只單看機場本身，還要考慮對地方經濟的拉抬效應，惟專家呼籲短期內興建這麼多機場應謹慎，不能任由地方灑幣而讓納稅人買單。