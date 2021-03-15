各國經濟復甦　分析料白銀表現優於黃金及銅

外媒引述分析指出，在經濟復甦階段，因各國銀行持續的貨幣寬鬆及通脹回升，受到抗通脹需求及工業需求帶動下，則相對有利於同時具有金融屬性與商品屬性的白銀。

白銀雖然跟黃金一樣也有金融屬性，但其商品屬性更強。分析指出，白銀具有良好的延展性、導電性和熱導率，因此白銀在製造業中廣泛應用。傳統白銀消費領域如珠寶首飾、鑄幣需求雖呈下降趨勢，但隨着電子工業的高速發展，以及太陽能光伏、新能源等新興行業的興起，白銀在工業應用方面的需求對白銀的影響開始增大。

金銀價格比是1安士黃金價格除以1安士司白銀價格的比率，也就是當1安士的黃金，能夠換取多少安士的白銀。金銀價格比在過往區間的相對高位時，代表黃金相對於白銀是偏貴了，但此時金銀比收斂有可能黃金價格回跌或白銀價格上漲。

有台資券商表示，黃金與白銀雖然同為貴金屬，但是黃金產量相對白銀少，所以當經濟愈不景氣，工業生產不頻繁下，黃金就比白銀更保值。白銀很大程度的被運用於工業生產，因此，景氣好工業生產頻繁時，白銀的工業需求也就會增加。另外，雖然白銀與黃金一樣也有投資與首飾的需求，但是白銀的使用量最多的是工業與綠色能源需求，約佔每年白銀的需求量半數以上。受到美國總統拜登的綠能新政策帶動下，使白銀需求有望持續增加。

不過，在景氣復甦階段，因為各國銀行持續的貨幣寬鬆及通脹回升，受到抗通脹需求及工業需求帶動下，有利於同時具有金融屬性與商品屬性的白銀。在景氣復甦期間漲幅高低排序為白銀優於銅，銅優於黃金，呈現金銅比、金銀比及銅銀比下降。就如2009至2011年與2020年5月以來，在主要國家央行持續擴大貨幣寬鬆，推動經濟邁向復甦下，白銀價格表現最為亮眼。因此在預期經濟逐漸復甦與綠能需求帶動下，白銀的表現值得投資者注視。