全球電動車產業興起　呢隻「新黃金」值得關注…

全球電動汽車產業興起，帶挈製造電池的原料金屬獲得投資者青睞，電動車電池金屬——鋰於過一年價值上漲過一倍，有統計更指，鋰金屬電池的生產商過去幾個月獲得巨額融資，造就了新一波「掏金熱」！

外媒報道，綠色能源意識崛起，帶動各種再生能源的研發製造，其相關材料也被看好。以電池為例，鋰已經成為新一波綠能「掏金熱」的主角，去年全球鋰金屬電池交易所買賣基金(ETF)上漲了超過一倍，其相關生產商也獲得超過20億美金的資金。

報道分析，投資者興趣上漲，代表各國不斷呼籲的零溫室氣體排放的目標，將需要大量的電池金屬，以研發更有效能的電動交通工具。追蹤研究電池供應鏈的Benchmark Mineral Intelligence表示，這波熱潮不僅是在歐美，甚至中國都掀起一波金屬熱潮。

摩根大通分析師預測，綠色經濟將帶起另一個「超級周期」，即商品價格上漲的時期，類似於中國在2000年代初期經濟飛漲的模式。

報道引述專家看法，未來數十年，電氣化經濟的發展取決於電池金屬的多寡影響，例如鎳、銅、鋰等。專門探勘深海中金屬的公司DeepGreen表示，目前有約167個國家的海洋管理單位通過了採礦法，目標是到2024年前，從富含金屬的海底大量採取資源。不過，海洋生態學家提醒，此輪「淘金熱」很可能會對海洋生態造成嚴重損害，不能夠因為發展綠色能源，反而對生態造成不可挽回的傷害。