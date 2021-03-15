李偉傑：港股短線阻力在29700點 小米上望28元
2021年03月15日 10:59
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，市場對美債息上升的憂慮暫時紓緩，帶動美股反彈，但相關因素未解除，相信今年債息走勢仍有機會繼續左右大市。聯儲局周四(18日)公布議息結果，市場亦關注會後聲明對債息的演繹，會否紓緩投資情緒。此外，重磅藍籌陸續公布業績、內地股市走勢料亦會影響港股走向，預期恒指28,000點防守力不俗，短線上方阻力則在29,700點。
上周傳出騰訊(00700)將成為內地金融監管當局下一個針對的目標，市場擔心或成螞蟻翻版。李指出，在反壟斷陰霾下，大型科企面對一定監管壓力，不過，相關消息未經證實，騰訊過往亦未見有重大違規的事件出現，短期股價或會跟隨板塊調整，預期630元有一定支持，有貨的投資者則可待反彈至700元水平再減持。
他又指，美國法院暫時叫停針對小米(01810)的投資禁令，MSCI目前亦不會將小米從相關指數中剔除。小米亦計劃回購最多100億元股份，帶動股價由21元低位持續反彈，若下周公布的業績交到功課，股價短線有望繼續反彈並收復早前失地，上試27至28元水平。