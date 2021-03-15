李偉傑：港股短線阻力在29700點　小米上望28元

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，市場對美債息上升的憂慮暫時紓緩，帶動美股反彈，但相關因素未解除，相信今年債息走勢仍有機會繼續左右大市。聯儲局周四(18日)公布議息結果，市場亦關注會後聲明對債息的演繹，會否紓緩投資情緒。此外，重磅藍籌陸續公布業績、內地股市走勢料亦會影響港股走向，預期恒指28,000點防守力不俗，短線上方阻力則在29,700點。