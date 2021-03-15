深交所調整港股通股票名單 納入長江生命科技等
2021年03月15日 11:00
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深圳交易所公布，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成分股定期調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，港股通股票名單發生調整並自周一(15日)起生效。
調入深港通下的港股通股票名單包括長江生命科技(00775)、世茂服務(00873)、加科思(01167)、華潤萬象生活(01209)、歐康維視生物(01477)、融創服務(01516)、新城悅服務(01755)、思考樂教育(01769)、ESR(01821)、雲頂新耀(01952)、華夏視聽教育(01981)、復星旅遊文化(01992)、先聲藥業(02096)、藥明巨諾(02126)、和鉑醫藥(02142)、祥生控股集團(02599)、久泰邦達能源(02798)、合景悠活(03913)、同道獵聘(06100)、恒大物業(06666)、樂享互動(06988)、卓越商企服務(06989)、藍月亮集團(06993)、德琪醫藥(06996)、嘉和生(06998)、金科服務(09666)、泡泡瑪特(09992)、金輝控股(09993)及榮昌生物(09995)。
調出的包括遠東發展(00035)、鷹君(00041)、COSMOPOL INT'L(00120)、聯合能源集團(00467)、卡森國際(00496)、首控集團(01269)、民生教育(01569)、中國飛機租賃(01848)、IMAX CHINA(01970)、國瑞置業(02329)、神威藥業(02877)、江南布衣(03306)及渤海銀行(09668)。