陳偉明：切忌高追科技股

美國10年期國債息再度升越1.6厘，拖累略為反彈的港股於上周五(12日)開始再度急挫，高估值新經濟股繼續受壓，在債息升勢喘定之前，科技板塊應該避免高追。美國聯儲局將於本周四(18日)凌晨公布議息結果，而主席鮑威爾對買債的取向是影響債息未來走勢的關鍵因素。

目前很多傳統技術派會視恒指28,259點是這一次調整浪的關鍵支持位置，因為在未正式跌穿28,259點之前，港股仍然保持一浪高於一浪的形態，相反如確認跌穿28,259點，不但升勢慘遭破壞，更有機會出現大型頭肩頂形態，港股仍有一段頗多的下跌空間。

筆者對港股後市的前景則相對樂觀，始終市場錢仍是多，只不過債息短期升勢太急，令到市場突然醒覺高估值科技股確是升勢太急而爭先恐後出現平倉潮，加上疫苗開始接種，經濟復甦預期增加，投資選擇不再局限於新經濟板塊，資金亦趁此機會轉投舊經濟股票分散風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明