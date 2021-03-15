抗疫逾年　今年首兩月內地經濟保持復甦勢頭

今年頭兩個月中國經濟活動激增，凸顯出中國在實施全球最早防疫封鎖措施的一年之後的V型復甦勢頭。

今年首兩個月，內地工業增加值較去年同期飆升35.1%，較外電就經濟學家預測進行的調查預計增速中值為32.2%；同期零售總額增長了33.8%，預估為增長32%；定資產投資增長35%，增速遠低於預期的40.9%；2月底失業率為5.5%，高於去年12月的5.2%。鑑於中國目前已經控制住疫情，經濟活動基本恢復，同比數據會使得人們很難評估真正的復甦勢頭，尤其是消費數據。

政府現在着眼於在2021年實現6%以上的更溫和成長，讓官員們能夠集中精力管理經濟中的金融風險，例如減少債務和遏制資產泡沫。當局已經暗示希望縮減疫情期間推出的刺激措施，分析料貨幣和財政支持將逐步縮減。

今年首兩月內地經濟數據變得更加複雜的另一個因素，是今年2月份春節前實施了旅行限制。為了遏制一些地區發生的零星疫情，政府鼓勵人口就地過年。這可能幫助提高了工業產出，因為工廠毋須停工或者可以比往年提前復工，以滿足激增的出口需求，但就難以完全抵銷旅遊出行、餐飲及休閒活動支出的減少。根據交通運輸部的數據，到3月8日為止，今年內地春運旅客總人次按年大減約41%，較前年同期逾七成。

整體上，首兩月以致三月的內地數據，須注意去年同期的超低基數效應；同時，首兩月消費支出雖有加快，但是零售總額的反彈力度不如工業增加值，恢復存在不平衡的情況，往後的情況值得注視。