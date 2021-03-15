【高盛推介】騰訊股價持續受壓　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周二(9日)起連續反彈3日後，上周五(12日)收市跌約4.4%，周一(15日)早段股價繼續受壓，低見631.5元後跌幅收窄，更一度出現反彈，高見653元。但及後跌幅再度擴大。

有調查機構發表報告，指騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》，成為上月全球手遊營收榜中排名第一，達2.5億美元，按年升16.2%。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金趁低追捧好倉，錄得約7,120萬元資金流入，為上周五最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約5,100萬及2,010萬元。淡倉方面，則見認沽證於上周三(10日)及周四共錄得約2,270萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。熊證則見上周三至周五皆錄得資金流入，合共約620萬元。進而觀察港股通資金流向，則見近日北水吸納騰訊，上周四及周五共錄得約18億元資金淨買入。

騰訊購證11429，行使價746.38元，2021年5月12日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購證21473，行使價700.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿5.6倍，低面值、貼價。

騰訊牛證54133，收回價606.18元，行使價603.68元，換股比率500，槓桿比率16.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

騰訊牛證69561，收回價593.18元，行使價590.68元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，近42.3元收回距離遠牛。

騰訊沽證22885，行使價595.38元，2021年5月25日到期，實際槓桿7.7倍，貼價。

騰訊熊證55290，收回價700元，行使價703元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。

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