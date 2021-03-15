【高盛推介】資金趁低積極部署京東好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團於上周四(11日)公布業績，惟上周五(12日)跌約4.8%，周一(15日)早段繼續受壓，低開約4.2%跌幅擴大，低見323港元。

事實上，京東自本年初至今，其表現落後同業。有券商指京東去年第4季業績表現強勁，料今年非國際會計準則下的經營成本會因投資而增加，但亦將有利京東取得本地零售市場更多份額。該行並料今年京東收入及每用戶成交總額均將提升，維持「買入」投資評級，目標價465元。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金趁低吸納好倉，錄得約3,220萬元資金流入，當中認購證及牛證分別佔約1,720萬及1,500萬元。淡倉方面，則見認沽證於上周五獲資金轉向沽出。而熊證則見上周四及周五共錄得約50萬元資金流入。

京東購證11184，行使價369.08元，2021年6月8日到期，實際槓桿7倍，貼價。

京東購證29843，行使價389.08元，2021年5月3日到期，實際槓桿10.9倍，高槓桿。

京東牛證56785，收回價300元，行使價297元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

京東沽證24215，行使價278.68元，2021年5月14日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低街貨。

京東熊證52960，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率4.1倍，近75.2元收回距離遠熊。

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