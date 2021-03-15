宅經濟無助生育！疫後全球爆發嬰兒荒　龐大財赤誰來填氹？

新冠肺炎疫情爆發以來已逾年，雖然不少人都要被迫終日留在家中，「宅經濟」大行其道，不用終日在外勞勞役役，可惟此無助人口增長，皆因經濟前景差，家庭生育意欲甚低，以致全球皆現「「嬰兒荒」！

外媒報道，去年各國新生兒數字普遍減少。當中，法國的出生率降到上世紀第二次世界大戰以來最低；意大利出生率下降尤其明顯，15座城市去年底的出生率劇降22%；日本去年新生兒人數創新低，台灣出生率也首度降到1以下；經濟封禁阻礙人際關係發展，新加坡去年結婚人數減少約10%，最終將導致懷孕數減少；中國的已登記的新生兒數量亦減少15%。在各國政府須擴大舉債以挹注紓困措施之際，未來納稅人數減少，可能使政府更難還債及支持公共退休金。亞洲及歐洲一些人口老化的國家所受的衝擊更大。

經濟學家指出，經濟衰退愈久、愈深，出生率就愈低，甚至可能使家庭計劃出現永久性改變，長期間將壓低經濟增長率，亦使政府負債更難持續。他計算，未來20年內，成年勞動力人數將減少10至15%。據國際醫學期刊《刺針》預測，到2060年代時全球人口將開始萎縮，而新冠肺炎疫情似會會將時程再提前十年。

事實上，是次疫情危機，對20至30歲的生育年齡層打擊最大。美國研究發現，疫情使40%以上的美國婦女改變生育時間及子女數計劃。德國IZA勞動經濟研究所指出，這次美國出生人數減幅，比2008至2009年的減幅高出50%以上。部分適齡生育的人口疫下延後生育，疫後可能不生，即使未來想生育時，又可能因年齡大了而面臨不孕的問題。

出生率偏低，對各地財政的影響重大。以美國為例，即使不計算肺炎疫情的影響，到2030年時退休人數也將超過孩童數。在歐盟，15至64歲(工作年齡)人數相較於65歲以上人數的比率也將惡化，財政收支將雪上加霜。可見人口成長下降將使勞動力減少，傷害經濟成長潛力及稅收，同時公共退休金與醫療照顧支出還會增加。

就算疫苗能有效抑制疫情，失業等經濟衝擊仍可能持續到疫情退潮之後一段時間，從而使民眾不願生育，故各國必須研究對策鼓勵生育，以保持生產能力，否則經濟前景將會受到拖累。