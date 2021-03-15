東亞人口下降速度較預期快　不利經濟增長展望

東亞地區進入「人口減少」的時代！台灣、中國、南韓等地區亦步上日本後塵，開始出現人口減少的趨勢，且東亞出現人口淨減少問題的時間，比原先預估早了十年，誠然將不利於東亞長期經濟增長展望。

日本傳媒報道，台灣、南韓和香港去年的人口皆為負增長，即死亡人數比出生人數還多，是這些經濟體有紀錄來首見負增長。台灣去年人口自然減少7,900人，香港少6,700人，南韓更驟減32,700人。

內地去年新生兒人數也大幅減少，去年新生兒人數減少15%至1,003萬人，死亡人數則逼近1,000萬人，兩者相當接近。不過，內地官方數據可能未反應真實情況，原因是許多父母可能未辦理小孩出生登記。國家統計局最快將在4月公布新生兒人數。

受新冠肺炎疫情影響，今年東亞新生兒人數可能會進一步減少。南韓統計廳2016年原估人口會在2032年開始減少；聯合國2019年預測南韓人口在2025年開始減少，台灣的時間點則落在2030年；中國社會科學院預料內地人口將在2030年開始下滑，聯合國則認為內地人口將從2032年開始減少。

可台灣、內地和南韓的15至64歲人口，都已開始減少，但這個年齡層對經濟增長來說至關重要，且生育率進一步下滑，更導致勞動人口加速減少。故如今看來，人口減少的速度，似乎來得比預期為早。