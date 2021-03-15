調查：2月中國發往美國的貨櫃運輸量大增近6成

外媒引述美國調查公司Descartes Datamyne的調查數據指出，今年2月亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量(按20呎標準貨櫃換算)，按年增長31.7%，其中由中國發往美國的海上貨櫃運輸量則大幅增長59.5%。

在美國居家需求的背景下，雜貨及家具的運輸需求依然很大。報道引用Descartes Datamyne調查數據指出，2月亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量較去年同期增長31.7%，至147.1988萬個，創下自調查以來2月單月歷史最高紀錄。

以亞洲各地區來看，2月由中國發往美國的海上貨櫃運輸量為92.24萬個，按年大增59.5%；由越南發往美國的海上貨櫃運輸量則增長20.5%；而泰國發往美國的海上貨櫃運輸量也增長12.7%。

不過並非每個亞洲地區發往美國的貨櫃運輸量皆呈現增長，數據又顯示，2月日本發往美國的海上貨櫃運輸量較上年同期相比，減少43.6%。分析認為，在全球範圍內海上貨櫃箱嚴重緊缺的背景下，空貨櫃會優先回到中國等地，回到日本的貨櫃很少，因而影響到日本貨櫃運輸量。

即使進入3月海上貨櫃的運輸需求仍未見回落迹象，運費卻持續上升。報道引述上海航運交易所提供的數據顯示，3月上旬上海發往美國西海岸的1個40英尺貨櫃運費為4,008美元，一直保持在前年同期約3倍的水平上。