【瑞通推介】舊經濟股稍回　市場吼中移工行好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統拜登簽署1.9萬億美元紓困案後，市場憧憬美國經濟強勁復甦，道指上周五(12日)升293點或0.9%，收報32,778點，繼續刷新歷史新高。不過美國10年期債息再次上升，納指走低0.59%。

恒指上周五先升後回，收報28,739點，跌645點或2.2%，失守10天及50天線，3日升勢告終。周一(15日)早段一度反彈逾200點，重上28,900點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,700萬元，反映投資者看好後市回升。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

中國移動上周五以全日低位52元收市，跌2.53%，連續5個交易日向下，累挫8.5%，相繼失守10天和20天線。內媒日前引述中移發布的2021年終端產品策略白皮書預期，今年內地市場手機銷量逾3.5億部，其中5G手機佔逾2.8億部，估計中移網內5G手機銷量逾2億部。另董事長楊杰表示，中移將於年底前實現全國市縣城區5G覆蓋。不過，現時中移為三大中資電訊商中，唯一未有回歸內地上市計劃。中移周一早段回升逾1%，於52元以上爭持。上周五分別有逾1,100萬元和逾110萬元淨流入其好倉和淡倉。

據報騰訊控股或成為內地收緊金融科技監管的下一個目標，監管機構可能要求騰訊成立一間金融控股公司，接受與銀行同級別的規管。另外，工信部要求騰訊手機管家等136款App就侵害用戶權益整改，加上騰訊收購猿輔導股權案遭市場監管總局行政處罰，騰訊上周五尾市急回，一度挫逾4.8%至647.5元，收跌4.4%於650.5元，連失10天和50天線，並結束3日升勢。周一早段續跌逾2%，跌穿640元。上周五有約4.7億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過7,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流出。

工商銀行上周五跌1.6%，收報5.48元，續處各移動平均線之上。上月人民幣貸款和廣義貨幣增長均高於市場預期。另外，內地着力穩固經濟，在穩定槓桿率的同時，引導金融企業合理讓利，使中小微企業融資更便利、融資成本做到穩中有降。工行周一早段好淡爭持，觸及5.5元。分別有逾210萬元和逾30萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。

友邦保險去年少賺3.3%，新業務價值跌33%遜預期。管理層表示，澳門關口早前重新開放後，澳門地區內地客業務已回復，惟難抵銷香港內地客業務的跌幅。不過今年首2個月整體新業務價值按年增長15%。友邦股價上周五重挫5.33%，收報96元，一舉跌穿10天、20天和50天線。周一早段反彈逾3%，重上99元。上周五分別有逾1,200萬元和逾50萬元淨流入其好倉和淡倉。

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