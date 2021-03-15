聯交所去年審理151份上市申請

聯交所刊發《2020年上市委員會報告》，回顧上市委員會2020年的工作，共審理151份上市申請，當中新興及創新產業公司上市數目繼續增加，尤其是美國上市的中資概念股「回流」香港作第二上市，由2019年僅1家大增至2020年的9家。

香港交易所於2020年刊發框架諮詢文件，就香港首次公開招股結算程序全面現代化及數碼化的建議徵詢市場意見，建議推出全新的線上服務平台FINI(Fast Interface for New Issuance)，供新股市場參與者、顧問以至監管機構透過這平台進行暢通無阻的數碼化溝通，將首次公開招股的結算程序時間減省達8成之多。

聯交所由2018年起開始研究應用人工智能協助審閱年報，並於2020年正式採用作為恒常的監管工具。聯交所亦於2020年10月推出了上市電子表格，供發行人及首次公開招股申請人向聯交所提呈例行資料之用，及於12月的諮詢總結中落實完全無紙化的首次公開招股流程。

上市委員會主席白禮仁表示，維持聯交所的市場質素及聲譽仍然是該委員會去年的重點工作，年內已就調高主板盈利規定及檢討有關聯交所紀律處分權力及制裁的建議諮詢市場，並實行新的除牌制度，今年將就前述兩項諮詢作出總結，並就檢討海外公司來港上市的機制及股份期權計劃制度展開新的諮詢。

新冠肺炎疫情爆發為上市發行人帶來了多方面的挑戰。聯交所迅速作出應變，並與證券及期貨事務監察委員會發表聯合聲明及常問問題，以回應發行人就押後刊發業績及年報，以及舉行股東大會的疑慮。

聯交所審閱了發行人的企業管治常規披露，並匯報了當中的觀察及建議。聯交所亦刊發了全新及更新的指引材料，以協助上市申請人及其董事通盤考量如何建立企業管治及環境、社會及管治制度，並將有關因素融入業務策略。

上市委員會由27名獨立成員及當然委員香港交易所集團行政總裁組成。上市委員會是獨立的行政決策組織，也是聯交所的諮詢組織，職責包括監察上市科、向聯交所提供有關上市事宜的政策意見、就上市申請人、上市發行人及所涉個別人士作出重要決策，同時也是覆核機關。