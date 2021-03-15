積金局暫時撤銷杜港強積金中介人註冊40個月

積金局公布，暫時撤銷杜港作為強積金中介人的註冊，為期40個月，由2021年3月15日起至2024年7月14日。

積金局發現杜港大約在2018年8月，曾邀請或誘使一名強積金計劃成員參加某個強積金計劃或成為該計劃的成員，以及把該計劃成員在另一強積金計劃內的強積金轉移至該計劃。在過程中，杜違反《強制性公積金計劃條例》的操守要求，包括在進行受規管活動時，行事須誠實、公平、符合客戶的最佳利益及持正，並須以按理可預期一個審慎的人在進行受規管活動時會有的謹慎、技巧和努力行事。

杜亦違反《註冊中介人操守要求指引》，其主要違規行為概述如下：1、在未經該計劃成員授權下作出有關轉移；2、為了進行有關轉移，杜氏不當地使用該計劃成員的個人資料並在5份強積金表格上偽冒其簽名；3、杜冒充該計劃成員致電一強積金受託人，以獲得該計劃成員的強積金帳戶資料。

積金局在決定紀律制裁時，已考慮該個案的所有相關情況，包括杜違規事故的性質、嚴重程度和影響，以及他過往並無遭受積金局紀律處分的紀錄。

該個案由保險業監管局作出調查後轉介積金局跟進。