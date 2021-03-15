中外疫苗產業之爭！傳歐盟疫苗護照將排除中國疫苗

外媒引述消息指，歐盟預計將在當地時間3月17日提出一項引用疫苗護照的提案，提案中將只認可歐洲藥品管理局(EMA)批准的新冠疫苗。由於中國疫苗未獲歐洲批准，此項傳言讓許多接種了中國疫苗的歐洲國家感到不知所措。

報道指出，歐盟內務委員Ylva Johansson）證實了相關消息，而歐盟法務委員Didier Reynders亦指歐盟各成員國可以讓公民接種其他多款新冠疫苗，但如果接種的不是歐盟批准的疫苗，將無法獲得歐盟分發的疫苗護照。此一消息披露後，疫苗接種的選擇受到外界關注。歐盟批准的疫苗有4款，分別是BioNTech輝瑞、阿斯利康AZ、莫德納(Moderna)以及強生疫苗，而中國數款新冠疫苗都不在其中。

報道又指，疫苗護照大約可在3個月內被開發出來，但許多政治性問題必須首先得到解決。疫苗護照有助於航空旅行業的復甦，目前希臘、西班牙和葡萄牙等經濟依賴旅遊業的南歐國家都支持這一提議，但德國等歐洲國家仍對疫苗護照的有效性持保留態度。

內地最新亦宣布，將推出中國版「國際旅行健康證明」。以色列首先給予正面回應，表態願與中國實現疫苗接種互認的國家。此外，匈牙利與及歐盟候選國塞爾維亞已開始接種中國疫苗，奧地利、捷克、烏克蘭、土耳其都在考慮進口中國疫苗，這些歐洲國家都呼籲，歐盟應盡快批准中國疫苗在歐盟國家使用。