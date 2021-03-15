手機業務遭美國圍堵　傳華為轉攻漁場和礦場客戶…

外電報道，在美國政府制裁華為智能手機業務半年後，這家中國科企另闢途徑，發掘「替代市場」，以期能盡量抵銷手機業務下滑的影響。

報道指出，華為的最新客戶之一是中國東部的一個養魚場，面積是紐約中央公園的兩倍。該養魚場覆蓋着數以萬計的太陽能電池板，配備了華為的逆變器，一方面保護魚類不致受到過多的日光照射，一方面可以同時發電。在煤產豐富的山西省，地下深處的無線傳感器和攝像頭監視著礦井中的氧氣含量和潛在的機器故障，這些設備全部由華為提供。下個月，一輛帶有光學雷達傳感器的新型電動汽車將在中國最大的車展上首次亮相。

華為是全球領先的逆變器供應商，目前正依靠其雲服務和數據分析解決方案來增加這方面的銷售，以幫助這家擁有19萬名員工的企業存活下來。

任正非上月表示，美國把華為從實體清單拿出去應該是非常困難的，現在華為只想自己多努力，努力尋找能生存下來的機會，新機會的收入可能在今年就差不多可以對沖掉手機業務的下滑，惟其未有提供具體數字。

去年上半年，華為的消費電子部門創造了2,560億元人民幣的收入，佔公司總收入的一半以上。得益於創紀錄的5G基站訂單和上半年智能手機的強勁銷售，該公司去年銷售和利潤實現了微幅增長。

多年來，華為一直在探索電信設備和智能手機以外的商機，但在去年最後三個月手機出貨量暴跌42%之後，必須設法增加收入，主要是因為特朗普政府時代的命令切斷其獲取最先進半導體的能力。消息指，拜登政府已通知一些華為供應商，收緊以前批准的出口許可證條件，禁止向華為出口5G設備相關產品。