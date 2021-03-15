來自中國威脅升溫！日本過去5年軍火進口倍增

媒體引述瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)最新發布的報告指出，全球2016至2020 年間的軍火交易量，較2011至2015年的5年間減少0.5%。五大軍火出口國中，美國、法國及德國期內的出口量有所增加；俄羅斯與中國則減少出口。

該報告指出，2020年的全球軍火交易量較以往出現明顯減少，軍火產業的生產、供應可能因為疫情關係而受到影響。然而，該研究所也提到，即使去年疫情肆虐，仍有幾個國家簽下金額龐大的軍火合約。

全球最大軍火出口國美國，近5年的出口量較之前的5年增加了15%，該國的全球市佔率也升至37%。而第三名的法國出口量增加了44%，第四名的德國增加了21%。至於第二名的俄羅斯出口減少22%；第五名的中國也減少7.8%。

從地域區分來看，軍火進口量以亞洲及大洋洲的數量最多。台灣在2016至2020年的軍火進口量少於2011至2015年的5年；日本在2016至2020年，較之前5年的軍火進口量則是增加了124%。SIPRI認為，對該區的多數國家而言，來自中國的威脅升溫，是武器進口的重要原因。