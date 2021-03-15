內地脫貧戶信貸限額5萬人幣　不得用於炒股買樓

中國人民銀行、中銀保監會、財政部及國家鄉村振興局4大內地部門聯手發布一份有關脫貧戶信貸的監管措施，為避免脫貧戶二度淪為貧戶，信貸上限僅有5萬元人民幣，貸款也不得用於結婚、買樓、炒股、買家用品等不具生產性的支出。

該4大監管機構今(15日)聯合發布《關於深入紮實做好過渡期脫貧人口小額信貸工作的通知》，規範脫貧戶的信貸額度及用途，規定脫貧人口小額信貸支持對象必須是建檔立卡的脫貧戶，貸款金額上限為5萬元人民幣以下，貸款期限3年期以內，實施免擔保免抵押，財政資金適當補貼利息，鼓勵以貸款市場報價利率(LPR)放款。

至於信貸用途部分，《通知》稱，脫貧人口小額信貸堅持戶借、戶用、戶還，精準用於貸款戶發展生產和開展經營，不能用於結婚、建房、理財、購置家庭用品等非生產性支出，也不能以入股分紅、轉貸等方式交由企業或其他組織使用。《通知》也要求金融機構必須嚴控信貸風險，銀行不可過度強調獲貸率，切實規範信貸資金發放和使用，妥善處置逾期貸款，健全風險補償和分擔機制。

四大監管單位聲明，為認真貫徹落實總書記習近平的重要指示，各單位必須採取群眾「喜聞樂見」的形式，開展脫貧人口小額信貸政策宣傳，營造良好輿論氛圍，且中銀保監將會同有關部門認真監察相關單位是否有落實執行《通知》。