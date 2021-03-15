布油逼近70美元關 道期升53點
2021年03月15日 16:10
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美匯指數報91.83，港匯見7.7642；離岸人民幣(CNH)報6.5077；美元兌日圓處109.13；歐元反覆跌至1.1925，英鎊報1.3926。金價每安士報1,725美元。布油進一步升至69.88美元，紐油漲至66.24美元。道指期貨升53點。
●市後關注點
-18:00 歐元區1月工業生產
-23:00 美國3月密歇根大學消費情緒指數
●港股走勢反覆，恒生指數收報28,833，升94點或0.33%，未能企穩兩萬九關。國企指數收報11,144點，跌28點或0.26%；科技指數跌192點或2.27%，收報8,264點。主板成交1,936億港元。傳統藍籌撐市，友邦保險飆4.16%；建設銀行升3.28%；工商銀行升2.19%；中國平安升0.97%；中國移動升0.09%；滙豐控股升1.63%。https://bit.ly/2OwB1rp
-大摩指反壟斷政策對騰訊影響相對可控。
●滬綜指收跌33點或0.96%，創業板指瀉逾4%。https://bit.ly/3lsoQbn
-深交所調整港股通股票名單，納入長江生命科技等。
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●東亞人口下降速度較預期快，不利經濟增長展望。
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●中國經濟：
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-內地首兩月社會消費品零售額增長33.8%，固產投升35%。
-廣州2月新盤價格按年升6.9%，深圳二手樓漲價16%。
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