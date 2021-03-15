布油逼近70美元關　道期升53點

美匯指數報91.83，港匯見7.7642；離岸人民幣(CNH)報6.5077；美元兌日圓處109.13；歐元反覆跌至1.1925，英鎊報1.3926。金價每安士報1,725美元。布油進一步升至69.88美元，紐油漲至66.24美元。道指期貨升53點。

●市後關注點

-18:00 歐元區1月工業生產

-23:00 美國3月密歇根大學消費情緒指數

-大摩指反壟斷政策對騰訊影響相對可控。

-深交所調整港股通股票名單，納入長江生命科技等。

●瘋狂放水！美國今經濟增長或45年來首次跑贏中國...

●東亞人口下降速度較預期快，不利經濟增長展望。

●宅經濟無助生育！疫後全球爆發嬰兒荒，龐大財赤誰來填氹？

●經濟樂觀情緒引發通脹擔憂，靜候聯儲局本周提供政策指引。

●全球電動車產業興起，呢隻「新黃金」值得關注...

●各國經濟復甦，分析料白銀表現優於黃金及銅。

●中美爭霸！李顯龍：新加坡難選邊站，壓力太大。

●福士汽車擬德國裁員至多5,000人，預留資金拓電動車等業務。

●基金大佬警告：美債料持續低迷，對風險資產造成威脅。

●傳印度擬推苛法趕絕加密貨幣，持有及交易都要處罰。

●花旗指全球股市板塊輪動，價值股仍有20%上升空間。

●澳洲兩大退休基金將合併，創建規模1.2萬億元新基金。

●傳OPPO計劃第二季推螢幕可凹折手機。

●任天堂預期未來一年遊戲機Switch銷售破紀錄。

●調查：全球76%高層料今年全球經濟改善，佔比創新高。

●來自中國威脅升溫！日本過去5年軍火進口倍增。

●中國經濟：

-內地樓價創6個月以來最大升幅，原因係...

-內地1至2月房地產開發投資按年增長38.3%。

-內地首兩月社會消費品零售額增長33.8%，固產投升35%。

-廣州2月新盤價格按年升6.9%，深圳二手樓漲價16%。

-緬甸政局動盪，華資工廠遭殃。

-毋懼虧損？中國擬多建150座機場。

-經濟復甦受阻？內地北方12省市現近10年最強最廣沙塵暴。

-7年前賣樓「ALL IN」比特幣！中國幣圈首富狂賺百倍。

-內地脫貧戶信貸限額5萬人幣，不得用於炒股買樓。