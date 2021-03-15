股災僅時間問題　投資者要準備好呢7件事？

外國傳媒報道，近期包括被視為「股災預言家」的GMO創辦人Jeremy Grantham、有「新債王」稱號的雙線資本創辦人岡拉克等在內，都警告美股恐有崩盤危機。美媒《Motley Fool》財經專欄作家Danny Vena近日撰文指出，回顧歷史，股市崩盤只是時間問題，既然不可避免，現在就為下次崩盤做好準備才有意義，而投資人有7件事要先準備。

第1，須了解自己，明白自己是甚麼類型的投資人，是喜歡高風險、高回報率股票？還是成長型、分紅型、價值型股票？這將有助於為下次經濟衰退做好準備。

第2，若有機會在下次經濟衰退前還清債務，那就盡快去做，這將有助於在晚上安心入睡。

第3，應準備一筆應急基金，為可能的突發情況做準備。

第4，應盡可能長期投資，只拿出你能安心放在股市3到5年的錢，這樣就不會因為急需那筆錢，被迫在股票下跌時賣出。

第5，不應恐慌拋售，如果看到所有股票同時下跌，那代表你的個人投資沒有問題，而是遍布整個市場的情況，不要因看到所有股票都在下跌都賣出，恐慌拋售是導致虧損的最快方式。

第6，應理解自己投資組合中的投資項目，這樣就能知道何時能進場撿便宜。

第7，不要糾結於市場行情，在電腦面前緊盯盤勢，應關掉電腦，去看美麗的日落、讀想看的書、收看渴望已久的串流節目，市場一直都會存在，不需要目睹市場崩潰，這會奪走寧靜。

他指出，股市每3年會走下坡一次，每次回落的嚴重程度會有所不同。股市下跌10%，每年會發生一次；下跌20%，每4至5年會發生一次；下跌30%，每10年會發生一次；下跌40%，每20年會發生一次。