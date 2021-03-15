小心！拜登下個經濟計劃料加稅　或是1993年來首次

外國傳媒引述消息人士說，美國總統拜登正在計劃一次自1993年以來首次主要的聯邦加稅，以幫助支付其接續大流行刺激法案之後的長期經濟方案。

與1.9萬億美元的大流行刺激法案不同，下一個舉措的規模預計會更大，而且不會僅僅依靠政府舉債作為資金來源。目前愈來愈清楚的是，加稅將是其中一個組成部分；財長耶倫曾表示，下一個法案中至少一部分財源是稅金，並稱考慮提高稅率，主要顧問正在為一籃子措施做準備。

對於拜登政府而言，計劃中的改變不僅是為關鍵計劃(如基礎設施，氣候和對美國窮人的擴大援助)提供資金的機會，而且還可以解決民主黨人認為稅制本身不公平的現象。該計劃將測試拜登吸引共和黨的能力，以及民主黨保持團結的能力。

Evercore ISI美國公共政策負責人Sarah Bianchi說，他的整體展望一直是美國人認為稅收政策應該是公平的，而且他已經從這個角度看待了所有的政策選擇。這位拜登前經濟助手說，這就是為甚麼重點是放在處理工作與財富之間不平等待遇的原因。

雖然白宮拒絕了民主黨參議員沃倫所提的財富稅之議，政府目前的想法確實是針對富人。

據4位知情人士透露，預計白宮將提議一系列加稅措施，主要是根據拜登2020年的競選政見。消息人士說，以下是目前計劃中或正在考慮的提案中的一部分，由於未公開討論，他們不願具名。

公司稅率將從21%提高到28%，收入超過40萬美元的個人，所得稅率將提高擴大遺產稅的覆蓋面對於年收入至少100萬美元的個人，將提高其資本利得稅稅率。