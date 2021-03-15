人口危機縮影！內地買樓不用2萬元人民幣？

人口危機的後果會怎樣？最少會影響樓市長遠保值程度！中國沿海等一、二線城市樓價高企，但東北多地的樓價卻因人口流失、產業老化而跌至「破底價」。最便宜的城市鶴崗，去年傳出買一套房只要不足2萬元人民幣(下同)而聲名大噪。

綜合內媒資料，各城市2月二手住宅平均單價數據顯示，當前中國樓價最低的10個城市，分別是：鶴崗、雙鴨山、石嘴山、七台河、張掖、博州、鐵嶺、朔州、遼源、百色。這10個地市中，有一半位於東北地區，其中黑龍江最多，分別是鶴崗、雙鴨山和七台河。此外，吉林的遼源和遼寧的鐵嶺也在前10名。從類型上看，這些城市主要是能源型城市，尤其是以煤炭產業為主。隨着能源枯竭、人口外流，不少城市也面臨收縮局面。

去年4月，黑龍江四線城市鶴崗就因「樓價」一夜成名，據網絡流傳的照片顯示，當地一套房只賣1.9萬元。報道指出，如今鶴崗單價為每平方米2,101元。實際上，舊的社區，尤其是建設標準比較低的棚改房，價格更低，一套房子幾萬元，單價幾百元。

吉林大學東北亞研究院教授衣保中表示，東北的一些資源枯竭型城市房地產新增需求少，主因是產業衰退及大量人口外流。此外，在過去計劃經濟時代，很多中國國有企業提供員工宿舍，有很多非商品化的房子，所以住房存量其實比其他地方多一些。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，一方面中國各城市近來多推出落戶政策，人口流入5大城市群比例不斷提升，東北地區的人口整體呈現流出大於流入的格局，這在一定程度上弱化了房企投資的意願。

另一方面，東北區域的人口也在加速向瀋陽、大連、哈爾濱等大城市集中，這也導致了區域內房地產開發的不平衡性加劇。

除了東北的幾個城市外，其他5個「破底價」城市來自中西部的5個省份，其中3個城市來自大西北地區，屬於人口總量較小，土地供應充足的城市。例如市域總面積達4萬多平方公里的張掖，2019年底全市常住人口僅為123.76萬人，相當於中東部一個人口大縣的規模。