港島半山項目呎價13.6萬元　創亞洲分層新高紀錄

樓市氣氛熾熱，港島超級豪宅項目備受追捧，位處半山的現樓新盤再錄頂層天池屋大額交易，即使新界區洋房項目亦連環出現承接。因應市道向好，發展商加價信心亦見回升，部分項目部署短期加價或削減優惠。

●21 BORRETT ROAD天池屋逾3.77億沽 呎價12.6萬元

項目於2月已錄首宗成交，為23樓1號單位，亦屬頂層連天台及私家泳池天池屋特色戶，連3個車位成交價逾4.59億元，單位實用面積3,378方呎，呎價13.6萬元，創亞洲分層住宅新高紀錄。

●SEA TO SKY本月已售140伙 套現逾14億

長實地產投資董事郭子威表示，項目建築進度理想，預計快將獲批入伙紙。因此，項目或須暫停銷售，以配合準備現樓推售，估計需時約兩個月。他又指出，因應現時樓市氣氛，重新推售時或削減部分優惠，估計涉及幅度高達5%。

●長沙灣愛海頌累售734伙 四月擬削優惠

長實集團（01113）助理首席經理（營業）何家欣表示，旗下長沙灣愛海頌累積售出734伙，總成交金額逾70億元，僅餘142個單位待售。近月一手市場交投暢旺，項目預計將於今年第2季取得入伙紙，屆時準買家將有機會親身到現樓感受項目景觀及配套，故計劃4月削減優惠。

發展商宣布該盤推出全新「春日食、買、玩賞」優惠，由本周五（3月19日）起，向買家贈送價值38,000元電子禮券，優惠名額共10個。

●尚悅·天城再錄洋房成交 售價近2400萬元

該洋房實用面積1,776方呎天台431方呎，並設120方呎前庭與183方呎花園。買家戈選用730天長交易期入市。

●青衣明翹匯3周沽16伙 最快下季加價

她指出，項目尚餘92伙，全屬三房或以上大單位，現價具有上調空間，料幅度約一成，有機會下季開始逐步調整，而項目特色戶保留近現樓才推出，項目預計明年首季交樓入伙。樓盤至今累售684伙，超過44億元。

利嘉閣總裁廖偉強稱，即日起至4月11日，經公司買入該盤單位的買家，可獲贈無菌智能家居組合，名額3個，總值11.4萬元。

●油塘蔚藍東岸三房或以上單位引入最高85%備用一按

五礦地產（00230）銷及市務總監方俊表示，油塘蔚藍東岸累售345伙，佔可供發售單位逾74%，套現約 28.4億元。因應市場關注，剛更新第2B及3A號價單，為當中尚未售出三房或以上單位，引入最高85%備用一按，買家可在收樓後首年享免息免供優惠。

●高爾夫‧御苑半月沽11伙 套逾2億元

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑，半月內速沽10伙分層單位及1幢洋房，套現超過2億元。分層戶包括9伙三房單位及1伙四房戶，實用面積961至1,314方呎。而以招標售出的獨立洋房A9號，實用面積2,608方呎，連517方呎天台及970方呎花園，成交價5,100萬元，呎價19,555元。項目至今累售365伙，套現近42億元。