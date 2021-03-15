東涌月內成交升至64宗　昇薈兩房戶賣888萬

各區交投持續升溫，東涌過去周末連錄17宗二手買賣，全區本月上半月成交量推升至64宗，其中昇薈兩房戶賣888萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨4座中層7室，實用面積453方呎，兩房間隔，望全園景，以約800萬元成交，實用呎價約17,660元，迎買家為港島東區用家，原業主於2015年10月以約599.8萬元購入，是次轉手帳面獲利約200.2萬元，升值約33%。

●西灣河逸濤灣3座極高層C室，實用面積約742方呎，套三房間隔，獲外區客斥1,910萬元承接，實用呎價約為25,741元，原業主於2008年12月以約750萬元購入，帳面獲利約1,160萬元。

●北角尚譽中層D室，實用面積167方呎，開放式間隔，望街景，獲區外首置上車客以485萬元承接，實用呎價29,042元，原業主於2016年9月購入上址投資，當時作價389萬元，持貨逾4年沽售，帳面獲利96萬元，單位期內升值約25%。

●北角寶馬山花園1座高層A室，實用面積920方呎，三房連工人房間隔，享煙火海景，獲區外換樓客以約2,050萬元承接，實用呎價22,283元，原業主於2007年6月以815萬元購入，持貨近14年至今沽售，帳面獲利1,235萬元。

●北角港運城3月錄得第2宗成交，其中2座高層E室，實用面積780方呎，套三房套間隔，享海景，以1,628萬元易手，實用呎價20,872元，新買家屬於用家，原業主於2001年6月以452萬元買入，持貨20年帳面獲利1,176萬元，單位升值260%。

●跑馬地及東半山區3月首兩周錄得21宗二手買賣，跑馬地友誼大廈高層C室，實用面積728方呎，套兩房間隔，以1,380萬元易手，實用呎價18,956元，新買家屬於用家，原業主於2016年12月以1,180萬元買入，持貨4年多帳面獲利200萬元，單位升值17%。

●堅尼地城嘉輝花園B座中低層2室一房戶，實用面積約281方呎，叫價620萬元，減價20萬元或約3.2%，近日以600萬元沽出，實用面積呎價約21,352元，屋苑3月累錄約2宗二手買賣，現時約有43個放盤，當中約23個連租約放售，開放式連租約戶入場價由500萬元起。

●鴨脷洲南區‧左岸錄3月首宗二手買賣，單位為1座低層A室，實用面積約1,870方呎，四房雙套房間隔，另設多用途房間，獲外區客人青睞，考慮不久即決定承接，連車位以約5,930萬元成交，實用呎價約31,711元。

●赤柱富豪海灣2期C型雙號屋，實用面積約3,034方呎，五房四套間隔，望海景，終以120,000元獲承租，實用呎租約40元，上述為屋苑3月首宗租賃成交，現時約有9個放盤，最低入場月租由120,000元起。

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九龍區

●將軍澳居屋英明苑明亮閣中層3室，實用面積401方呎，兩房間隔，上月於已補價自由市場叫價550萬元，一口價減20萬元，減幅3.6%，以530萬元易手，實用呎價13,217元，原業主於2003年以67萬元購入，當時已補地價，持貨18年帳面獲利463萬元，單位升值6.9倍。

●將軍澳新都城1期3座高層A室，實用面積420方呎，俗稱「大兩房」間隔，放盤叫價730萬，經議價後降至723萬元成交，輕微減價7萬，實用呎價約17,214元，原業主於2007年12月斥資209萬元購得，轉手帳面獲利514萬元。

●將軍澳東港城3座高層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望園景，由今年2月開始放盤，原叫價770萬元，經議價後減價25萬元或約3.2%，最後以745萬元成交，實用呎價約15,987元，目前屋苑放盤量約有80個，叫價由727萬元起。

●將軍澳新寶城5座低層A室，實用面積434方呎，兩房兩廳間隔，議價後以700萬元易手，折合實用呎價16129元。據了解，原業主於2010年7月以252萬元買入，持貨逾10年沽貨帳面獲利448萬元，單位升值逾1.7倍。

●茶果嶺麗港城3月暫錄22宗買賣，已追平上月全月，其中16座低層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，享園景，議價後以730萬元易手，實用呎價14,120元。

●啟德1號2座高層H室，一房間隔，實用面積約376方呎，以約16,700元放租約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價約1,400元，以約15,300元租出，實用呎租約40.7元，新租客家為夫婦，睇樓兩次後決定承租 。

●土瓜灣欣榮花園6座中層A室，實用面積731方呎，套三房間隔，最初開價1,200萬元，放盤僅3天，以屋苑同類型單位破頂價1,158萬元易手，實用呎價15,841元創屋苑歷史新高，新買家為同區換樓客，睇樓後6小時內，不惜以高市價3%承接單位。

●大角咀港灣豪庭1座中層E室，實用面積340方呎，兩房間隔，本月初開價730萬元，放盤僅10天，現微減10萬元，即獲用家以720萬元承接，實用呎價21,176元。

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新界區

●東涌周末連錄17宗二手買賣，令全區本月上半月成交量推升至64宗，其中昇薈1座低層C室，實用面積702方呎，兩房連儲物房間隔，享山景，叫價900萬元，議價後以888萬元成交，實用呎價12,650元。

●青衣盈翠半島9座高層D室，實用面積675方呎，套三房間隔，日前同時放售放租，放售價1,320萬元，月租叫價25,000元，放盤僅10天，以1,275萬元沽出，實用呎價18,889元，新買家為同屋苑業主，多購一伙讓家人居住，即場議價45萬元，便拍板入市。

●荃灣樂悠居中層6室，實用面積約312方呎，一房間隔，望工廠景，近日以600萬元沽出，實用呎價約19,231元，原業主於2009年5月以約170萬元購入，持貨約12年轉手帳面獲利約430萬元，物業升值約2.5倍。

●荃灣海之戀7座高層E室，實用面積773方呎，套三房連儲物室間隔，享內園及海景，叫價1,600萬元，減價45萬元，以1,555萬元成交，實用呎價20,116元，新買家為同區換樓客，睇樓一次火速拍板購入，原業主則於2017年以1,257萬元一手買入，現沽出單位帳面獲利298萬元，單位期內升值24%。

●屯門居屋兆軒苑A座高層15室，實用面積407方呎，兩房一廳間隔，原業主增加議幅，累積減價達12萬元，區內首置客於已補價自由市場以408萬元購入自用，實用呎價約10,025元。

●屯門盈豐園2座中層B室，實用面積390方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內客以465萬元連租約購入作投資之用，實用呎價11,923元，該單位若作投資收租，現時租金大約為10,500元，租金回報率可達2.7厘。

●屯門時代廣場E座中層4室，實用面積346方呎，兩房一廳間隔，新租客為區內客，決定以11,000元即睇即租，實用呎租31.8元，如以同類型單位銀行估價約503.5萬元計算，單位的租金回報率達2.6厘。

●天水圍嘉湖山莊本月上半月錄32宗成交，平均實用呎價11,085元，樂湖居9座中層F室，實用面積為449方呎，兩房間隔，以548萬元沽出，實用呎價12,205元，新買家為外區換樓客，睇樓兩日，隨即落訂入市。

●元朗YOHO MIDTOWN第7座高層F室，實用面積約691方呎，套三房間隔，叫價約1,180萬元放售，放盤不久即吸引外區用家洽商承接，雙方議價後最終減價約45萬元，以1,135萬元成交，實用呎價約16,425元。

●元朗蝶翠峰3月上半個月錄6宗買賣，包括7座高層C室，實用面積483方呎，兩房間隔，原業主封盤已一段時間，日前重新放盤，叫價600萬元，放盤一星期零議價沽出，實用呎價12,422元，買家為年輕上車客，上址雖無議價空間，但睇樓後仍立即承接。

●元朗PARK YOHO Genova第30B座中層B室，實用面積487方呎，兩房間隔，叫價700萬元，減價17萬元，隨即以683萬元沽出，實用呎價14,025元，新買家為外區上車客，原業主則於2017年7月以653.6萬元一手購入，持貨近4年帳面獲利29.4萬元，單位期內升值4.5%。

●元朗喜利大廈一個頂層連天台戶，實用面積約280方呎，原則一房，現改為兩房間隔，近日以358萬元交吉形式沽出，實用呎價約12,786元，原業主於2015年10月以約295萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約63萬元。

●粉嶺花都廣場5座高層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，放盤1個半月，原開價535萬元，獲同區上車客以532萬元承接，實用呎價14,378元，原業主早於1997年5月購入上址，當時作價262萬元，持貨近24年至今轉售，帳面獲利270萬元。

●粉嶺牽晴間3月暫錄12宗買賣，包括7座中層C室，實用面積719方呎，套三房間隔，議價後以975萬元獲承接，實用呎價13,561元，原業主於2008年以330萬元購入，持貨約13年帳面獲利約645萬元，單位升值約195%。

●大埔嵐山2座中層D室，實用面積491方呎，兩房間隔，原開價710萬元，放盤約5個月，減價30萬元，減幅4.2%，獲用家以680萬元承接，實用呎價13,849元，原業主於2014年10月購入，當時作價469萬元，持貨逾6年至今沽售，帳面獲利211萬元，單位期內升值約45%。

●大埔嵐山8座高層F室，實用面積739方呎，套三房及士多房間隔，開價約838萬元，議價後以818萬元易手，實用呎價11,069元，原業主於2014年8月以635萬元購入，持貨近7年，帳面獲利約183萬元離場，單位期內升值約28.8%。

●沙田第一城1座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後終以530萬元成交，實用呎價約16,208元，原業主於2005年10月以約123.6萬元購入，轉售帳面獲利約406.4萬元，期內物業升值逾3倍。

●元朗沙田第一城3月暫錄22宗買賣，屋苑19座中層E室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以750萬元易手，實用呎價16,630元，原業主則於2007年以188萬元購入，持貨14年，是次沽出單位帳面獲利562萬元離場。

●火炭銀禧花園6座高層D室，實用面積506方呎，兩房間隔，議價後以795萬元易手，實用呎價約15,711元，創同類型單位8個月以來新高價，原業主於2016年以600萬元入市，持貨約5年沽出，帳面獲利約195萬元離場，單位升值約32.5%。

●大圍名城3月份暫錄18宗買賣，已經超越上月全月錄約16宗，盛薈3座南翼高層B室，實用面積958方呎，套四房間隔，日前以1,500萬元易手，實用呎價15,658元。

●馬鞍山天宇海2A座中層C室，實用面積670方呎，套三房間隔，日前以990萬元易手，實用呎價14,776元，原業主於2012年以517萬元購入，持貨9年帳面獲利473萬元離場，單位升值約91.5%。

●馬鞍山翠擁華庭6座中層D室，實用面積約702方呎，套三房間隔，享海景，去年8月下旬放售，原先開價1,000萬元，日前終以915萬元以交吉形式沽出，減價85萬元或約8.5%，實用呎價約13,034元。