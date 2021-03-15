通脹升溫焗加息　美救市勢引爆新興國債核彈

全球央行去年紛紛劈息救市，如今可能被迫因通脹升溫而進入加息新時代！更令人憂慮的是，新興市場過去一年大量舉債抗疫，一旦加息時代重臨，恐對仍處艱難復甦或債務負擔沉重的新興經濟體百上加斤，引爆危機的導火線與美國新一輪救市有關。

新興市場央行可能成為加息先鋒，巴西本周四可能加息0.5厘；緊接其後議息的土耳其央行更可能大手加息1厘，該行早已着手上調利率，以支持貨幣里拉和遏抑通脹；本周五議息的俄羅斯央行，則有機會暗示即將收緊銀根。

接下來，尼日利亞和阿根廷央行可能最快於第二季加息；市場指標顯示，印度、南韓、馬來西亞和泰國的加息機會均上升。更矚目的是「壓軸」主角，調查顯示四分之三受訪經濟師預期，美國聯儲局將於2023年加息，共加息約0.5厘！

高盛指出，考慮到全球利率上升及明年核心通脹很可能堅挺，將大部分央行貨幣政策正常化的時間，由原本預測的2022年底或2023年，提前至2022年。

全球央行貨幣政策可能加速逆轉，主要是美國加推財政刺激措施，令全球經濟前景更見樂觀，商品價格通脹升溫，全球債息也被推高，同時亦導致資金流出新興市場，令新興貨幣受壓。世界銀行首席經濟師萊恩哈特表示，食物價格和通脹上升對各國帶來不同的影響，凸顯全球經濟不平均，風險最高的國家包括土耳其和尼日利亞，故未來可能看到新興市場採取一系列的加息行動，以抗擊貨幣貶值和壓抑通脹。

不過，新興市場債務在疫情中急增，加息周期來臨將構成違約問題。去年全球政府、企業和家庭債務大增24萬億美元抗疫，令新興市場未償還債務佔國內生產總值(GDP)總和的比率升至250%，當中債務增加最多的是中國、土耳其、南韓和阿聯酋。再者，新興市場債務還可能繼續增加，包括經合組織(OECD)和國際貨幣基金組織(IMF)均警告各地政府，不能過早退出刺激措施。

不僅如此，新興市場一般而言推展疫苗接種的速度較慢，令前景更難測。據花旗估計，新興經濟體可能要到今年第三季底至明年上半年某個時間，才能達到群體免疫，反觀發達經濟體可望於年底前達成。

雖然部分新興國家可能較2013年「縮減恐慌」時較能抵禦息口上升的衝擊，因在亞洲新興國家，央行去年外儲大增4,680億美元，為8年最多，能提供風險緩衝，但Capital Economics新興市場經濟師傑克遜指出，一些高度依賴發行外幣債券的經濟體，如土耳其、肯尼亞和突尼斯將面對最大風險；與此同時，本幣債券孳息攀升，對拉丁美洲經濟體影響最大。

野村則警告，儘管美國財長耶倫呼籲要有「大動作」救市，但若新興經濟體跟隨美國推出更多財政刺激措施，將是危險的策略，因為新興市場政府的淨利息負擔較發達國高逾兩倍。該行續指，南非、埃及、巴基斯坦和印度的淨利息支出佔經濟比率，於2011年至2020年已急增。

【部分央行本周議息預測】

巴西央行：料加息0.5厘，至2.5厘

土耳其：料加息1厘，至18厘

聯儲局：經濟師雖料於2023年加息，但不會在當局的息口預測呈現

英倫銀行：料維持幣策不變

日本央行：料維持幣策不變，將公布政策檢討

俄羅斯央行：或暗示即將收緊銀根