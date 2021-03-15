投資新趨勢！Clubhouse有望成下個Facebook

語音社交平台Clubhouse於去年4月面世，不足一年已炙手可熱，目前平台每周活躍用戶已達1,000萬人，估值更飆至10億美元(約78億港元)，邁向「獨角獸」行列。外界看好其發展，甚至有望成為下一個Facebook(Fb)。然而，作為用家，原來一般人也可透過Clubhouse賺錢，不少企業亦開始靠它打出知名度及增強自身管理。

在去年11月美國大選中，多個社交平台封殺特朗普言論，使一眾擁護言論自由的網民紛紛跳出Fb、Twitter等，轉投Clubhouse。後來連名人都相繼捧場，包括Space X創辦人馬斯克及日本企業家前澤友作皆先後在Clubhouse開講，將熱潮推至高峰，並使該應用程式(App)一度在App Store的免費App中排名第一，現時為5大社會媒體App。

目前Clubhouse僅適用於iOS，即iPhone用戶才可使用，相信將來Android版推出後，用戶人數有望倍增。另外，Clubhouse今年1月下旬已完成最新一輪融資，並成功籌得1億美元(約7.8億港元)，估值飆升至10億美元。去年5月，創投機構Andreessen Horowitz領投了Clubhouse規模達1,000萬美元A輪融資。而Clubhouse行政總裁Paul Davison透露，公司目前擁有超過180名投資者，即投資者當中，許多是持份很少的獨立個體。

該平台目前免費開放予所有用戶，未提供會員計劃或收費，也無廣告支持。Clubhouse表示，將圍繞3種收費方法作測試，包括小費、門票和訂閱制。Clubhouse本身需要用朋友轉發的邀請碼才能開啟，一定程度限制了人數，為進一步增加用戶，Clubhouse宣布推出為期3個月、名為Creator first的創作者先行計劃，每個月向創作者提供5,000美元資金，以求藉培養KOL(意見領袖)去吸引更多用戶。

個人而言，創建一個受歡迎的聊天室或可助人一躍成為KOL，但更快捷的賺錢方法是轉售邀請碼。於拍賣網站eBay及各大網上論壇，Clubhouse邀請碼有價有市，索價數十至上百美元不等。

企業也透過此平台作推廣及強化管理，例如冠名贊助知名的KOL，藉以兜售產品及聽取消費者意見；美國漢堡王(Burger King)母企餐飲品牌國際行政總裁Jose Cil在Clubhouse接受提問，與公司高管言談甚歡，並因而有開設自身官方聊天室的念頭。可見這個網絡時代何處不商機！

【Clubhouse是甚麼？】

Clubhouse可算是受惠於去年疫情的「宅」應用程式(App)，讓飽受禁足令、封城令之苦的人們，得以透過網絡與其他陌生人針對共同話題聊天，一舉打破「社交距離」。

它並非全公開，而是主要採用邀請制，只有收到既有用戶邀請碼的人才能註冊使用。用戶獲邀加入後，可以自由進出其他人開啟的聊天室，也可以自創新的聊天室。

當用戶一加入Clubhouse系統，便會自動產生兩個邀請名額，然後只要在第3天前使用完邀請名額，則可再獲另外3個邀請名額。這大幅限制了該App的用戶人數，Clubhouse研發團隊就此表示，條件限制有其必要，因可防止無內容貢獻的用戶開「殭屍帳戶」，且可確保內容質素。

Clubhouse強調網上即時互動，在不同主題的聊天室之中，用戶能和多名用戶依照談話主題進行意見交流。聊天室氣氛放鬆，像在酒吧和咖啡廳般，任何人都有機會發言，也可以隨時安靜地離開，每個聊天室最多容納5,000人。

高私隱度為Clubhouse的其中一個重要特點，為保護聊天室成員的私隱，當聊天室關閉後，全部的對話紀錄將直接刪除，而且只有聲音，沒有影像，毋須鏡頭，只要有「咪」便可。有消息指 ，Clubhouse這種「聽後即焚」的社交模式引來對手Facebook倣效，有傳後者正開發類似的語音聊天功能，惟目前仍在初期階段。