道指早段升133點續破頂　AMC漲逾8%

美國聯儲局本周議息，美股道指周一(15日)早段表現靠穩。道指續升133點，報32,911點，續創新高，標指漲5點，至3,948點；科技股回穩帶動納指回升14點，至13,334點。美國10年期債息由上周五1.634厘的去年2月6日以來高位，略為回吐至1.62厘。

ING環球宏觀策略主管Carsten Brzeski表示，市場恐慌告一段落，債息仍將上升，但央行亦不會認輸，他認為本周聯儲局議息會議十分重要，當局會進一步向市場表明立場。

個股方面，全球最大電影院商AMC最新發表的年報顯示，由王健林創辦的中國萬達集團，近期不斷減持AMC股份，本月的持股量已降至9.8%，失去控制性股權。AMC股價早段8.69%至12.13美元。

晶片公司恩智浦(NXP Semiconductors)獲納入標指成分股，股價早段漲7.82%至197.81美元。

至於去年10月以SPAC形式上市的電動車生產商Lordstown Motors，上周五遭沽空機構Hinderburg指其訂單及生產方面誤導投資者，消息拖累股價急瀉16.54%，該股沽空比率由沽空報告發表一周前的3.4%升至5%。Lordstown股價早段報15.31美元，回升3.79%。