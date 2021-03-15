監管風波未完！傳內地要求阿里分拆媒體業務

據悉，內地審視阿里一系列媒體資產後於今年初開展有關討論，官方對其媒體業務範圍之廣感到驚訝，因此要求公司制訂方案大幅縮減於有關業務的權益。阿里的媒體資產包括微博的持股和香港的《南華早報》，其就上述傳聞回應為「公司的媒體資產只是財務投資……以技術支援他們升級，推動與集團現有業務的協同效益……不涉及有關公司的日常運作或編採決定」。

事實上，對於阿里的本業電商業務，國家市場監督管理總局網監司副司長韋犁周一(15日)稱，該局今年將採取更有力的監管手段，如制訂和實施《網絡交易監督管理辦法》，以完善電子商務法配套制度措施、更仔細地規範網絡交易行為、維護公平競爭網絡交易秩序。他指出，當局將開展網絡交易監測信息分發系統建設，並查處一批要案和典型案件，及時向社會公布，發揮「以案釋法」的作用，「形成強有力的震懾」。

他表示，將圍繞「雙品網購節」、「雙11」等重要集中促銷日子，以及與民生相關的重要商品和服務領域，適時進行行政指導工作，督促網絡交易平台落實法定責任，規範其經營行為。

就市傳騰訊亦將面臨與螞蟻集團相似的金融監管要求，摩根士丹利發表報告指，即使騰訊發展金融科技業務相對審慎，新規仍會對公司產生負面影響，主要體現於估值受壓上，現推算金融科技業務價值為1,570億美元或每股126元。反壟斷監管亦可能提高騰訊進行併購的難度，惟影響算可控，該行給予騰訊「增持」評級，目標價820元。