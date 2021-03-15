【產經評論】美施財技逼歸邊　新興市陷經濟戰

全球物價上升，再通脹風險迫在眉睫，也是美國經濟戰的陰招！由於一眾新興市場股匯高企、債務沉重，且金融體系又相對脆弱，尤其不堪一擊。君不見今年內資金已開始撤出新興市場，預示區內各經濟體皆面對「水緊」，有機會被迫加息以穩定匯率和控制輸入通脹。惟此舉勢將打擊經濟復甦，若處理欠妥，隨時引發新一輪新興市場金融危機，美國則坐享熱錢湧入避難谷高經濟，屆時誰不欲歸邊？

去年疫情將美國一下子推向深淵，聯儲局為力挽狂瀾，祭出超低利息、無限放水和破天荒購買企業債等措施救市，「水喉」易放難收，可全球經濟攬炒，商業市道低迷，資金氾濫卻苦無出路，只有蜂擁至各類風險資產淘金，致使股市迭創新高，科技股在無限憧憬下估值愈升愈有。再者，過去半年美元疲弱，大量資金湧往新興市場炒作，造成股匯雙升格局，與經濟日益脫節。

可今年以來情況有異！先是美債息由低位極速反彈，美元回升，引發大量資金重估風險，由新經濟股流出且回流傳統經濟板塊，部分更減持新興市場資產回流美國，皆因拜登政府實施1.9萬億美元紓困方案，經濟前景必然較別處理想。自此，全球資金就來一個大挪移，對新興市場衝擊甚大，再加上年內油價、農產品及其他大宗商品、半導體、貨運費用等必要開支統統漲價，企業經營固然難上加難。且物價趨升，誠然不利消費，勢令疫後經濟復甦大打折扣。中國最新公布的首兩個月經濟數據顯示，消費支出表現明顯相對落後於工業增加值增長，就是一個例子；印度、巴西、土耳其等新興市場，民眾生活更是雪上加霜。

面對再通脹風險急升溫、匯率受壓，市場預計在新興市場中，巴西最快本周加息，尼日利亞和南非都可能會緊跟步伐。俄羅斯也相信會較預期為早叫停貨幣寬鬆政策，印尼亦有機會步其後塵。內地多番強調不再搞大水漫灌，即使春節流動性偏緊的日子，也未見大手放水，致使3月以來內地股市反覆向下，這一切在在反映整個區域的貨幣政策正由寬趨緊。雖然這是疫後經濟正常化的一個過程，但始終新興市場債務沉重，利息上升必加重違約風險，且多地股市估值已過度擴張，隨時會引發骨牌式金融危機。

總而言之，在美國財技下，新興市場「蜜月期」已過，「加息」警號必令區內資產價格持續受壓，股、債當災，企業噩夢難完，直至選擇在中美角力「歸哪邊」為止，震盪始有望告一段落。