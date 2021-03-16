虛銀匯立銀行：有信心年中客戶人數逾10萬

虛擬銀行匯立銀行開業至今約半年，行政總裁李家達表示，該行客戶增長良好，帶挈存款總額達逾十億元，未來會推出財富管理及貸款產品搶攻市場，有信心至今年中，客戶人數增長至逾10萬人。

該行定期存款產品「GoSave」以參加人數多寡決定利率高低，李氏指，至今已開出逾1,000班定存「小巴」，當中逾一半客戶乘搭多於一次，即敍做定期兩次或以上。扣帳卡方面，今年第一季交易宗數較去年第四季增長逾一倍，產品推出至今交易宗數達80萬，經轉數快渠道已處理近100億元交易。

李氏表示，虛銀行業競爭激烈，不少已開始減低存款利息，或反映「派着數」及高息等發展策略難長久維持，認為可通過差異化服務及產品來增加用戶參與及粘度(Customer Stickiness)，為虛銀長遠發展的重要動力，透露該行80%客戶使用兩項或以上產品。

未來發展方面，他預告今年上半年將推出貸款產品，初期主要聚焦無抵押貸款，預計相關產品推出後，將成為該行盈利增長引擎。

對於香港富裕人口眾多，有約300萬人面對服務不足問題，亦僅有三成港人使用理財顧問服務，他指，以往資產較高客戶或對客戶關係經理存有一定戒心，該行冀推出智能理財顧問服務，提高透明度及增強信心。